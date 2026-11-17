Robert Pattinson ha interpretado a un vampiro, un mago y hasta al famoso Batman, pero ahora está dando de qué hablar por un personaje muy diferente, ya que fue elegido como el próximo James Bond.

A lo largo de los años, el actor ha demostrado que puede interpretar personajes muy distintos entre sí. Aunque muchos todavía lo recuerdan como Edward Cullen en Crepúsculo, también ha participado en películas de acción, drama y ciencia ficción que le han permitido alejarse de la imagen del vampiro que lo hizo famoso.

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Robert Pattinson es elegido como el nuevo James Bond

Este lunes 16 de noviembre se dio a conocer que Robert Pattinson fue elegido para interpretar a James Bond, uno de los personajes más conocidos del cine y que anteriormente estuvo a cargo de Daniel Craig.

De acuerdo con la información difundida por The Hollywood Reporter y retomada por medios internacionales, el actor de 40 años será el encargado de dar vida al agente 007 en la próxima película de la franquicia, cuyo estreno está previsto para 2028.

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La producción estará a cargo de Amazon MGM Studios, mientras que Denis Villeneuve será el director de esta nueva entrega, con la que comenzará otra etapa para el famoso espía británico.

Según los reportes, la elección del protagonista se realizó bajo un gran hermetismo. Incluso, Pattinson habría recibido la noticia el domingo 15 de noviembre, cuando el propio Villeneuve se comunicó con él para informarle que había conseguido el papel.

Los memes de Robert Pattinson como James Bond

Una de las cosas que más llamó la atención tras conocerse la noticia fueron las reacciones de los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en compartir memes sobre el nuevo papel de Robert Pattinson.

Buena parte de las bromas estuvieron relacionadas con los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera, pues los internautas encontraron divertido que un mismo actor haya sido un vampiro adolescente, un superhéroe y ahora un espía al servicio de la corona británica.

ig: memesintelectualess

Tampoco faltaron las referencias a The Batman, película en la que Pattinson interpretó a Bruce Wayne. Para muchos usuarios resultó curioso imaginar que el actor cambiará el traje del Hombre Murciélago por los elegantes atuendos que caracterizan al agente 007.

También los memes hacen referencia a que el actor ha realizado diversos trabajos, por los que no les sorprendería verlo reemplazándolos en sus empleos.

En la galería que se encuentra en la parte superior de esta nota, te dejamos algunos de los memes y reacciones que han surgido en redes sociales tras el anuncio del nuevo James Bond.