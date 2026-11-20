A casi una década de su separación, Julián Gil y Marjorie de Sousa protagonizan una nueva controversia. Una entrevista televisiva de la actriz venezolana provocó la molestia del actor e incluso llevó a su esposa, Valeria Marín, a pronunciarse públicamente.

¿Por qué Julián Gil arremetió contra Despierta América?

Lo que comenzó como una entrevista para promocionar una telenovela terminó por reavivar las diferencias entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la crianza de su hijo Matías, quien en enero de 2027 cumplirá diez años.

El pasado 18 de noviembre, la actriz acudió al programa Despierta América, de Univision, para hablar sobre Infinito amor, producción protagonizada por Livia Brito y Gonzalo García Vivanco.

Durante su encuentro con los conductores, De Sousa también compartió cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre y las dificultades que enfrenta para cumplir con sus compromisos profesionales sin descuidar la crianza de su hijo.

“Una saca fuerzas de donde no te imaginas y espacio de donde no lo tienes porque, a veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá”, expresó.

La conversación sobre su experiencia como madre soltera transcurrió sin que los presentadores le preguntaran por la relación entre Matías y su padre, una situación que no pasó desapercibida para Julián Gil.

Un día después de la transmisión, el actor acudió a la cuenta de Instagram del matutino para expresar su inconformidad con la entrevista, a la que calificó de “condicionada” y “a modo”.

“¿Por qué Julián no puede ver a Matías? Esa es la pregunta que todos deberían hacerle a ella, así como me la hacen a mí frente a las cámaras, detrás de ellas y hasta en los pasillos de los canales”, escribió.

El intérprete aseguró que está dispuesto a responder las preguntas relacionadas con su hijo, pero cuestionó que los medios de comunicación no tengan la misma actitud cuando entrevistan a su expareja.

Asimismo, rechazó que su ausencia en la vida de Matías sea producto de una decisión personal y reiteró su deseo de establecer una relación con el menor.

“Han pasado casi diez años y yo sigo acá, esperando que ella permita que Mati y yo nos conozcamos”, agregó.

Julián Gil cuestionó a Despierta América por no preguntar a Marjorie de Sousa sobre la convivencia con su hijo. IG juliangil

Valeria Marín acusa a Marjorie de Sousa de victimizarse

A los reclamos del actor se sumaron los de su esposa, Valeria Marín, quien utilizó la misma publicación de Instagram para cuestionar las declaraciones de Marjorie de Sousa y defender la postura de su pareja.

La conductora deportiva centró su inconformidad en la manera en que la actriz abordó el tema de la maternidad, pues sostuvo que Julián Gil cumple con sus responsabilidades económicas como padre.

“Ir con la bandera de madre ‘soltera’ es una falta de respeto a las verdaderas madres solteras; pensión hay. La decisión de maternar sola ha sido exclusivamente de ella”, escribió Marín.

La esposa del actor también criticó que los conductores de Despierta América no aprovecharan la presencia de la actriz para preguntarle sobre el distanciamiento entre padre e hijo.

Además, recordó que, en ocasiones anteriores, Marjorie de Sousa había recurrido a expresiones como “tiempo al tiempo” o “ya supérenlo” al ser cuestionada sobre el conflicto familiar.

“Qué poca congruencia, no querer hablar del tema pero sí victimizarse e ir con una bandera que ni al caso”, añadió la conductora.

Lejos de eliminar los comentarios, el programa de Univision retomó las declaraciones de Julián Gil y Valeria Marín y las difundió en una publicación independiente en su perfil de Instagram.

Hasta el momento, Marjorie de Sousa no ha respondido públicamente a los señalamientos del matrimonio.

Valeria Marín defendió a Julián Gil y cuestionó las declaraciones de Marjorie de Sousa sobre la maternidad. IG despiertamerica

¿Qué pasó entre Julián Gil y Marjorie de Sousa?

Las diferencias entre Julián Gil y Marjorie de Sousa comenzaron en 2017, cuando los actores pusieron fin a su relación apenas unos meses después de convertirse en padres.

Desde entonces, ambos han enfrentado disputas legales y mediáticas relacionadas con la crianza de Matías, entre las que destacan los siguientes asuntos.

Con el paso de los años, los desacuerdos entre los actores trascendieron los tribunales y se convirtieron en un tema recurrente durante sus apariciones públicas y entrevistas con medios de comunicación.

En distintas ocasiones, Julián Gil ha manifestado su deseo de recuperar el contacto con su hijo y ha sostenido que su distanciamiento no implica una renuncia voluntaria a la paternidad.

Por su parte, Marjorie de Sousa ha mantenido a Matías bajo su cuidado y ha procurado combinar su crianza con los compromisos profesionales derivados de su participación en distintas producciones televisivas.

El próximo enero se cumplirán diez años del nacimiento del único hijo que tuvieron en común los actores.