El Bogueto llega a la Mañanera de Sheinbaum: ¿quién es y por qué asistió a la conferencia?

El Bogueto estuvo presente en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar la promoción de México Canta 2026, un concurso que busca impulsar a jóvenes intérpretes y compositores de México y Estados Unidos.

Durante su participación en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, el cantante habló sobre la importancia de crear espacios para quienes desean construir una carrera dentro de la música.

El Bogueto participó en La Mañanera de Claudia Sheinbaum. Instagram

“Para mí, es un verdadero honor estar aquí y ser parte de un proyecto que abre oportunidades a tantos jóvenes que sueñan con vivir de la música”, dijo El Bogueto.

Además de compartir un mensaje con los concursantes, el artista interpretó una canción relacionada con la identidad, los sueños de los jóvenes que viven en las calles y la fortaleza de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“El talento no conoce fronteras. Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos en esta aventura”, destacó el reguetonero.

¿Quién es El Bogueto?

Detrás del nombre artístico de El Bogueto se encuentra Armando Toledo Rosas, un cantante y compositor originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Actualmente, es considerado uno de los principales representantes del reguetón mexicano, género que también es conocido como “reggaetón mexa”.

Buena parte de su popularidad comenzó en redes sociales y plataformas de videos, donde sus canciones llegaron a una audiencia joven. Temas como “Piripituchy” y “G Low Kitty” se convirtieron en algunos de los más conocidos de su carrera.

IG elbogueto

Con un estilo cercano a la cultura de “barrio” y las periferias, el intérprete ha logrado destacar dentro de la nueva generación de artistas urbanos mexicanos. Sus canciones suelen hablar de las fiestas, la vida cotidiana y las expresiones utilizadas en la Ciudad de México y sus alrededores.

A diferencia de otras propuestas más comerciales del género, su música apuesta por ritmos fuertes y un sonido directo.

Dentro de la escena urbana nacional, el cantante forma parte de una generación en la que también destacan Uzielito Mix, Dani Flow y Bellakath. Estos artistas han contribuido a que el reguetón producido en México gane mayor presencia frente a países reconocidos por el género, como Puerto Rico y Colombia.

el bogueto

Otro elemento que distingue al originario de Nezahualcóyotl es su imagen, a la que él mismo ha llamado “El Reggaetoñerito”.

Gracias a su personalidad y a un crecimiento impulsado de manera independiente, Armando Toledo Rosas se ha convertido en uno de los rostros más visibles del movimiento urbano mexicano.

¿Por qué El Bogueto fue a La Mañanera?

La presencia de El Bogueto en La Mañanera tuvo como objetivo promover la segunda edición de México Canta. Su participación también sirvió para enviar un mensaje de apoyo a los jóvenes que desean dedicarse a la interpretación y composición musical.

Este concurso binacional reunirá a participantes de México y Estados Unidos. La iniciativa pretende brindar oportunidades a nuevos talentos y fortalecer los lazos culturales entre ambos países.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, informó que la convocatoria permaneció abierta durante mayo y junio de 2026. En total se recibieron 16 mil 289 registros: 10 mil 528 fueron de jóvenes residentes en México y 5 mil 761 correspondieron a personas que viven en Estados Unidos.

¿Cuándo inicia México Canta 2026?

Las actividades de México Canta 2026 comenzarán el domingo 23 de agosto y continuarán hasta el 13 de septiembre. La final se realizará en el Auditorio Nacional.

Quienes resulten ganadores tendrán la oportunidad de cantar durante la celebración del 16 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.