¿El Bogueto engañó a su esposa con Bellakath? Esto respondió el cantante

Una nueva controversia rodea a Bellakath y El Bogueto luego de que el reciente lanzamiento musical de la cantante provocara una ola de comentarios en redes sociales. El videoclip de “Escápate conmigo” llamó la atención de los usuarios, debido a que el modelo tiene un gran parecido físico con el cantante de reguetón.

La situación reavivó las versiones que desde hace tiempo circulan en internet sobre una supuesta relación entre ambos artistas, además de señalamientos relacionados con una presunta infidelidad hacia Ximena, esposa de El Bogueto y madre de su hija.

Foto: Instagram elbogueto

¿Qué respondió El Bogueto a las especulaciones?

Tras la conversación generada en redes sociales, El Bogueto fue cuestionado por la prensa sobre los rumores que lo involucran con Bellakath.

Lejos de mostrarse molesto, el cantante respondió con humor y aseguró que está acostumbrado a que surjan todo tipo de teorías alrededor de su vida personal y profesional. Sin entrar en detalles sobre las versiones que circulan en redes, señaló que los comentarios forman parte de la exposición pública que acompaña a su carrera.

De esta manera, el intérprete restó importancia a las especulaciones y dejó claro que no le sorprende convertirse en tema de conversación entre los usuarios.

¿El Bogueto tuvo un ROMANCE con Bellakath? ¡Él responde! ¿Crees que sí haya surgido un romance entre ellos dos?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/aXqql6Zizm — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 23, 2026

¿Por qué el nuevo video de Bellakath generó tanto revuelo?

Las reacciones comenzaron poco después del estreno de “Escápate conmigo”, ya que algunos seguidores encontraron similitudes entre el modelo que aparece en el videoclip y El Bogueto.

Foto: Captura de video

A partir de ese momento, surgieron diversas teorías que relacionaban la producción musical con la historia que durante meses ha sido comentada por algunos internautas. Incluso hubo quienes señalaron posibles referencias cruzadas entre este lanzamiento y otros proyectos musicales de los cantantes.

¿Qué tiene que ver Yeri Mua en la polémica?

Mientras el tema seguía generando conversación, una publicación de Yeri Mua atrajo la atención de los usuarios.

La influencer y cantante compartió un video acompañado de una frase que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con la controversia: "Me funaste a mí y la gata fue la que se echaba a tu marido".

Además, usuarios señalaron que Yeri Mua dio "me gusta" a un comentario que decía: "Y hasta le dedicó una canción, jajaj, y el modelo parecía al vato", lo que generó aún más reacciones y teorías entre sus seguidores.

Por ahora, ni Bellakath ni El Bogueto han confirmado la existencia de una relación sentimental, por lo que todo permanece en el terreno de los rumores y las interpretaciones de los usuarios en redes sociales.