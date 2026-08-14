¿Sid Wilson está fuera de Slipknot? La banda confirmó su salida y luego eliminó el mensaje

Después de varias semanas de rumores, Slipknot finalmente pareció confirmar que Sid Wilson ya no forma parte de la agrupación.

La banda publicó este viernes 14 de agosto un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que, con efecto inmediato, dejaría de estar asociada con el músico. Sin embargo, el comunicado duró poco tiempo en línea, Slipknot eliminó la publicación, dejando nuevamente varias preguntas entre sus seguidores.

El mensaje no ofrecía mayores explicaciones ni mencionaba qué ocurrió detrás de la decisión. Simplemente deseaba a Wilson lo mejor en sus futuros proyectos.

La situación resulta llamativa porque durante semanas el futuro del DJ dentro de Slipknot había estado rodeado de especulaciones.

¿Por qué Sid Wilson habría salido de Slipknot?

Los primeros reportes sobre la posible salida de Sid Wilson aparecieron a finales de julio, cuando TMZ informó que el músico habría sido despedido de la banda.

Días después surgieron nuevos detalles que apuntaban a que la decisión habría tenido relación con la manera en que Wilson trataba a algunos de sus compañeros.

Ni Sid ni los demás integrantes de Slipknot habían confirmado públicamente esas versiones. De hecho, la esposa del guitarrista Mick Thomson, Stacy Thomson, había cuestionado los rumores y pidió a los seguidores no creer todo lo que circulaba en internet.

Tras el mensaje publicado y posteriormente eliminado por Slipknot, Stacy volvió a referirse al tema. Según sus declaraciones, aseguró que los primeros reportes sobre el despido no eran ciertos y señaló que los integrantes de la banda siempre habían dado oportunidades.

Slipknot Instagram

Esto vuelve todavía más extraño el episodio, ya que el breve comunicado de Slipknot parecía confirmar precisamente aquello que durante días había sido negado o puesto en duda.

Sid Wilson, el número 0 de Slipknot

Sid Wilson, cuyo nombre real es Sidney George Wilson, se unió a Slipknot a finales de los años 90 y se convirtió en una pieza importante del sonido de la agrupación.

Dentro de la banda era conocido como el #0, uno de los números que identificaban a los integrantes durante los primeros años.

Su trabajo iba mucho más allá de aparecer detrás de las tornamesas. Wilson incorporó scratches, samplers y elementos electrónicos que ayudaron a construir la mezcla de metal, hip-hop y caos sonoro que caracteriza a Slipknot.

Además, su comportamiento sobre el escenario terminó convirtiéndose en parte del espectáculo. Durante los primeros años de la agrupación, era habitual verlo realizar acrobacias y movimientos extremos durante las presentaciones.

¿ ponen fin a su compromiso Foto: @kellyosbourne

También destacó por sus máscaras, que fueron cambiando con el paso del tiempo y llegaron a incluir diseños inspirados en máscaras de gas, rostros robóticos y personajes con una estética más futurista.

¿Qué hará Sid Wilson después de Slipknot?

Aunque su futuro dentro de Slipknot todavía genera dudas por la forma en que se produjo el anuncio, Wilson ya tiene una trayectoria propia fuera de la banda.

Como DJ Starscream, ha trabajado en proyectos relacionados con la música electrónica, especialmente géneros como drum and bass y jungle, además de hip-hop.

Su vida personal también ha estado bajo los reflectores. Durante los últimos años mantuvo una relación con Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, con quien tiene un hijo. Precisamente algunas publicaciones recientes de Osbourne fueron interpretadas por usuarios como posibles indirectas hacia Wilson, aunque ninguno de los dos ha explicado públicamente el contexto

El futuro de Slipknot queda en el aire

Por ahora, la gran incógnita es si el mensaje eliminado fue una confirmación definitiva o si la banda modificará nuevamente su postura.

Lo que sí ocurrió es que Slipknot publicó un comunicado anunciando la salida de Sid Wilson y después lo retiró de sus redes sociales. El grupo tampoco ofreció una explicación detallada sobre la decisión.

Wilson fue parte de Slipknot desde sus primeros años y estuvo presente durante algunas de las etapas más importantes de la carrera de la banda. Por eso, si su salida termina siendo definitiva, significaría un cambio importante para una agrupación que ha mantenido buena parte de su formación durante décadas.

Slipknot AFP

Por ahora, los fans tendrán que esperar a que Slipknot o el propio Sid Wilson expliquen qué pasó realmente.