Nuevo look de Cristiano Ronaldo, ¿te gusta?

Cristiano Ronaldo volvió a colocarse bajo los reflectores, pero esta vez no por uno de sus goles. El portugués reapareció con el Al Nassr y sorprendió a sus seguidores con un nuevo look que rápidamente comenzó a generar comentarios en redes sociales.

El delantero de 41 años se presentó a las instalaciones del conjunto saudí con un cambio notable en el cabello: un corte degradado en los laterales, acompañado por una tonalidad mucho más clara en la parte superior.

CR7 dejó atrás por el momento su habitual cabello castaño oscuro para apostar por reflejos entre castaño claro y rubio cenizo, una modificación que no pasó inadvertida después de que Al Nassr compartiera imágenes de su regreso.

La publicación provocó todo tipo de reacciones entre los aficionados, quienes comenzaron a debatir sobre la nueva apariencia del atacante portugués.

Cristiano Ronaldo cambia de imagen

El nuevo corte de Cristiano Ronaldo mantiene el estilo corto que ha utilizado durante buena parte de su carrera, aunque ahora incluye un degradado más marcado en los costados y la nuca.

La parte superior del cabello, además, presenta una coloración mucho más clara, lo que hace todavía más evidente la transformación del portugués.

No es la primera ocasión en la que Cristiano Ronaldo modifica su imagen y genera conversación fuera de las canchas. A lo largo de su carrera, el atacante ha utilizado distintos cortes y estilos que regularmente terminan siendo replicados por sus seguidores.

Ahora, el futbolista portugués volvió a hacerlo durante su reincorporación al trabajo con Al Nassr, equipo con el que afrontará una nueva temporada en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo ya piensa en otra temporada con Al Nassr

Más allá de su cambio de imagen, Cristiano Ronaldo regresó a los entrenamientos con la mira puesta en los próximos compromisos del Al Nassr.

El capitán de Portugal buscará mantenerse como una de las principales figuras ofensivas del conjunto saudí y continuar aumentando sus registros goleadores a los 41 años.

Al Nassr tendrá nuevamente a Cristiano Ronaldo como uno de los pilares de su proyecto, mientras el portugués se prepara para afrontar otra campaña en el futbol de Arabia Saudita.

Por ahora, CR7 ya consiguió llamar la atención antes de volver a disputar un partido: su nuevo look dividió opiniones entre sus millones de seguidores.

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