"No me imaginaba una felicidad así": Paola Rojas presenta a su nuevo novio, Jorge Suárez Azcargota

La historia de amor entre Paola Rojas y Jorge Suárez Azcargota no empezó con una cita romántica ni porque alguien los presentara. Todo comenzó a partir de un caso que llegó a las redes sociales.

Jorge había difundido información sobre una denuncia relacionada con la agresión a una niña en Guadalajara. Paola, interesada en llevar el tema a la televisión, se puso en contacto con él para conocer más detalles y obtener el material.

Lo que parecía una conversación estrictamente profesional terminó convirtiéndose en algo más. Primero fueron mensajes y llamadas, después videollamadas y largas conversaciones que hicieron que ambos comenzaran a conocerse de otra manera.

La periodista reconoce que, en ese momento, no estaba buscando una relación.

Mi plan era estar soltera y disfrutar mi soltería, contó Paola.

Pero la vida tenía otros planes. Poco a poco, aquella comunicación por motivos de trabajo terminó dando paso a una relación que hoy ambos viven con mucha tranquilidad.

"Estoy empezando la segunda parte de mi vida": puntualizó Paola

Antes de conocer a Jorge, Paola Rojas ya había pasado por un proceso importante de transformación personal. La periodista ha hablado de los cambios que experimentó en los últimos años y de cómo la terapia y la introspección fueron parte de ese camino.

Según explicó, hubo situaciones profesionales y personales que le hicieron pasar momentos complicados, pero que también la llevaron a trabajar en sí misma.

Hubo cambios profesionales que me lastimaron mucho, pero que también me orillaron a trabajar, explicó al hablar de esa etapa.

Ese proceso la llevó a sentirse en un lugar diferente, con más claridad sobre lo que quiere para su vida.

Yo estoy empezando la segunda parte de mi vida. Una más luminosa, más consciente, más bella, más clara, afirmó.

Y hay algo que Paola quiso dejar claro, Jorge no llegó para hacerla feliz. Ella asegura que ya se sentía plena antes de comenzar esta relación. Sin embargo, reconoce que el amor terminó llevándola a una felicidad que no esperaba.

Paola Rojas Eduardo Jimenez Fernandez / @LaloJimenezF22

No me imaginaba una felicidad así, confesó.

Un romance sin prisas ni expectativas

Para Paola, una de las claves de su relación con Jorge es que ambos llegan a ella con experiencias y caminos recorridos.

La periodista define lo que viven como "un amor sin agenda". No se trata de correr para cumplir expectativas ni de construir una relación siguiendo lo que los demás esperan.

Jorge comparte esa visión. Para él, haber vivido otras etapas permite que ambos puedan disfrutar el presente sin tanta presión.

Ya hay un camino andado. Eso nos permite disfrutarnos como pareja, explicó.

En lugar de concentrarse en lo que todavía falta, los dos parecen estar disfrutando lo que ya tienen.

Paola Rojas Facebook

Las conversaciones también los hicieron enamorarse

Si hay algo que Paola y Jorge tienen en común es su curiosidad. Política, actualidad, temas sociales y noticias internacionales forman parte de las conversaciones que mantienen prácticamente todos los días.

De hecho, hablar fue una de las primeras cosas que los acercó.

Jorge describe a Paola como una mujer muy inteligente y destaca precisamente esa capacidad de conversar sobre temas diferentes. Aunque no siempre piensan igual, ambos consideran que las diferencias también pueden ayudar a ampliar la perspectiva.

Para ellos, el intercambio de ideas no es un problema dentro de la relación, sino una forma de seguir aprendiendo del otro.

Paola Rojas vuelve a darle espacio al amor

Durante años, Paola Rojas mantuvo especial cuidado con su vida privada, principalmente por su familia y sus hijos. Ahora reconoce que se encuentra en un momento distinto y que se siente con mayor libertad para compartir esta parte de su vida.

Su relación con Jorge Suárez representa, para ella, algo más que comenzar un nuevo romance. También es la oportunidad de disfrutar una etapa que llegó después de mucho trabajo personal.

Por eso, Paola lanzó un mensaje que resume bastante bien cómo ve ahora el amor y las segundas oportunidades: "No se limiten ni se nieguen la oportunidad de amar".

Y mientras comienza esta nueva etapa junto a Jorge, la periodista parece tener claro algo que antes no imaginaba, todavía había espacio para una felicidad diferente.