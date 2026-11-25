El mar, el río y la lluvia determinan buena parte de la vida en Boca Vieja, una comunidad de la costa de Oaxaca donde sus habitantes han aprendido a convivir con la naturaleza, trabajar la tierra y defender el territorio que heredaron de sus antepasados. En ese paisaje transcurre el primer largometraje documental de Yovegami Ascona, una película que encuentra en las actividades cotidianas de sus pobladores una forma de contar la resistencia de un pueblo.

En lugar de seguir la historia de un protagonista o concentrarse en un conflicto particular, el cineasta construye un mosaico de personajes, animales y cuerpos de agua. La decisión responde a su interés por retratar a toda una comunidad, sin privilegiar una historia sobre las demás.

Quiero hacer una película del pueblo, entonces tengo que hablar de muchos personajes, tengo que hacer como un mosaico, como un abanico de personajes. También renuncié a hablar de un tema o de una situación en particular. Más bien veo Boca Vieja como la vida cotidiana de un pueblo que vive junto al mar, las peripecias, todo a lo que se enfrenta y todo lo que disfruta”, explica.

En ese recorrido aparecen niños, adultos mayores, mujeres, hombres y pescadores, junto con animales y distintas presencias del agua. El paisaje no funciona únicamente como escenario, sino como parte de la vida de quienes lo habitan.

Película Boca Vieja Cortesía de la producción

La vida como resistencia

Boca Vieja tiene una historia marcada por la defensa de su territorio. Sus habitantes han enfrentado intentos de despojo de sus tierras, playas y espacios naturales, una lucha que forma parte de la memoria colectiva y de la identidad de la comunidad.

Ascona incorpora ese contexto desde el comienzo del documental, lo recupera mediante una voz en off y vuelve a él hacia el cierre. Sin embargo, su interés no era hacer exclusivamente una película sobre la confrontación.

Yo sabía que la película iba a dar luz a cómo un pueblo vive y celebra la vida junto al mar, y esto ya es una forma de resistencia. Pienso que hay películas muy valiosas que retratan el proceso de lucha, pero yo en esta ocasión quise más echar la mirada hacia celebrar la vida junto al mar y cómo la gente puede ser feliz con lo que tiene”, señala.

La elección permite observar otra dimensión de la defensa territorial: la posibilidad de conservar una forma de vida. Para el director, el orgullo de los habitantes también está relacionado con las generaciones que han impedido que les arrebaten el lugar donde viven.

Película Boca Vieja. Cortesía de la producción

La cercanía de Ascona con Boca Vieja fue determinante para construir esta mirada. El pueblo es el lugar de origen de su madre, donde todavía viven familiares suyos. Aunque nació y creció en San Juan Guichicovi, Oaxaca, recuerda que durante su infancia visitaba regularmente la costa y admiraba la fortaleza de los pescadores y el trabajo de las mujeres en el campo y la cocina.

La película surgió, en parte, de una petición de su madre, quien después de ver los cortometrajes que su hijo había realizado sobre su propio pueblo le propuso hacer uno en el suyo. Ella también aparece en el documental.

Mi mamá me dijo: ‘Ya hiciste varios cortometrajes acá, a ver cuándo hacemos una película en mi pueblo, en la costa’. Entonces también veo Boca Vieja como la encomienda de mi madre. Ella estuvo en todo el proceso, me acompañó y es parte de la película”, recuerda.

El regreso también implicó revisar su propia posición detrás de la cámara y la relación que establecía con las personas filmadas.

“Se fue difuminando esto del ser cineasta, de llegar con la cámara y creer que por el hecho de tenerla uno tiene el control o cierto poder. Me sucedió todo lo contrario: aprendí muchísimas cosas”, cuenta.

Yovegami Ascona, director. Cortesía de la producción

En una de las secuencias, el equipo y los habitantes se reúnen para empujar una lancha. La escena refleja esa relación de colaboración que Ascona buscó construir durante el rodaje: dejar de filmar sobre el pueblo para hacer una película con sus habitantes.

Antes de comenzar su recorrido comercial, Boca Vieja tuvo una primera proyección en la comunidad que le da nombre. El equipo llevó una pantalla gigante y un sistema de sonido para presentar el trabajo a sus habitantes.

La presentación también respondía a un compromiso que el director asumió con las personas que participaron en la película.

“Uno, como pertenece a estos territorios, adquiere muchos compromisos de diferentes niveles: éticos, morales, familiares y comunitarios. Este compromiso era devolver estas imágenes a donde pertenecen, devolver estos sonidos”, explica.

Se vació todo el pueblo, fue toda la gente a ver la película. Hubo cerveza, mezcal, hicimos tamales. Fue una fiesta realmente, como celebrar y cerrar de alguna forma este ciclo de que vinimos a hacer una película y aquí está”, añade.

El documental llegó a salas mexicanas con la intención de recorrer también otros pueblos de la costa oaxaqueña. Su realización fue posible, entre otros apoyos, gracias al Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica (Ecamc), destinado a impulsar proyectos de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Para Ascona, hacer cine fuera de la capital también significa abrir espacio a otras miradas dentro de la cinematografía nacional.

Película Boca Vieja Cortesía de la producción

“Desde el sur de México también se hace cine. Este nuevo cine mexicano está abonando mucho a la diversidad de la cinematografía mexicana. Hay amigos y amigas en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz que estamos haciendo cine desde otras formas, desde otras lógicas”, afirma.

En Boca Vieja, la resistencia no se limita a defender la tierra: también significa conservar las formas de vida, los vínculos y la alegría de quienes la habitan. Ésa es la historia que Yovegami Ascona eligió llevar a la pantalla.