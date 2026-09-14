Adiós a Bob Mackie: ¿Quiénes fueron las famosas que usaron sus diseños más memorables?

El mundo de la moda y el espectáculo despide a Bob Mackie, uno de los grandes maestros del vestuario de Hollywood, quien falleció este 14 de septiembre a los 87 años.

La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde su equipo recordó que el diseñador cumplió el sueño que había perseguido desde niño: dedicar su vida a crear moda y vestuario.

¿Quién fue Bob Mackie?

Fue un legendario diseñador de moda y vestuarista estadounidense, famoso por sus deslumbrantes y extravagantes creaciones para estrellas de la televisión, la música y el cine.

Bob Mackie convirtió las lentejuelas, las plumas, los cristales y las siluetas atrevidas en su sello personal, conquistando a generaciones de estrellas. IG bobmackie

Apodado como el "Sultán de las lentejuelas" o el "Rajah del glamour", convirtió las lentejuelas, las transparencias, las plumas y la pedrería en auténticos símbolos de la cultura pop.

Su nombre quedó ligado para siempre al de algunas de las mujeres más famosas del entretenimiento, desde Marilyn Monroe y Cher hasta Madonna, Diana Ross, Tina Turner, Miley Cyrus y Zendaya.

¿Quién hizo el vestido de “Happy Birthday, Mr. President” de Marilyn Monroe?

Antes de convertirse en el diseñador favorito de Cher, Mackie participó en la creación de una de las prendas más famosas del siglo XX.

Bob Mackie realizó el boceto original del célebre vestido cubierto de cristales que Marilyn Monroe llevó al cantar “Happy Birthday, Mr. President” IG bobmackie

Cuando todavía era un joven ilustrador que trabajaba para Jean Louis, realizó el boceto del vestido que Marilyn Monroe llevó en 1962 durante su célebre interpretación de Happy Birthday, Mr. President para John F. Kennedy.

Aunque el diseño fue atribuido a Jean Louis, el dibujo de Mackie ayudó a dar forma a aquella pieza color nude cubierta de cristales que terminó convertida en un icono.

Décadas después, Kim Kardashian recuperó el vestido para la MET Gala de 2022, provocando una enorme conversación alrededor de la decisión.

Cher, la gran musa de Bob Mackie y sus looks más atrevidos

Si existe una artista inseparable del legado de Bob Mackie, esa es Cher. Su colaboración comenzó cuando la cantante todavía era muy joven y se consolidó durante sus programas de televisión, donde el diseñador encontró el escenario perfecto para llevar el glamour al extremo.

Cher fue la gran musa de Bob Mackie y, durante décadas, llevó sus diseños más atrevidos, llenos de transparencias, pedrería, plumas y detalles que resaltaban su espectacular presencia IG bobmackie

Mackie creó para ella vestidos transparentes, tocados de plumas, cuerpos repletos de pedrería y diseños que desafiaban las convenciones de cada época. Uno de sus looks más recordados llegó con los Oscar de 1988, cuando Cher ganó la estatuilla por Hechizo de luna y apareció con un espectacular vestido negro de transparencias, brillo y plumas.

La relación trascendió la moda. Años después, Mackie volvió a trabajar con ella para The Cher Show, producción de Broadway por la que recibió el premio Tony al mejor diseño de vestuario en 2019, después de crear cientos de atuendos para el musical.

Mackie creó para ella el look para los Oscar de 1988, cuando Cher ganó la estatuilla por Hechizo de luna. IG bobmackie

Bob Mackie vistió a Madonna para los Oscar

En 1991, otra superestrella recurrió al universo de Mackie para los Oscar: Madonna. La cantante llegó acompañada de Michael Jackson y lució un espectacular vestido blanco inspirado en la estética de Marilyn Monroe.

Bob Mackie creó el vestido blanco inspirado en Marilyn Monroe que lució junto a Michael Jackson en los Premios Oscar de 1991. IG bobmackie

La creación estaba cubierta de pedrería y destellos, con una silueta que evocaba el glamour clásico de Hollywood pero llevado al territorio teatral que caracterizaba al diseñador.

¿Qué famosas trabajaron con Bob Mackie?

Mackie también vistió a algunas de las mujeres más poderosas de la música y la televisión. Diana Ross, Tina Turner, Barbra Streisand, Liza Minnelli, Bette Midler y Carol Burnett estuvieron entre sus grandes clientas.

En los Grammy de 2024, Miley Cyrus recuperó un vestido de la colección otoño-invierno 2002 de Bob Mackie. Sabrina en cambio llevó varias de sus creaciones. IG bobmackie

Con Burnett mantuvo una colaboración especialmente extensa gracias a The Carol Burnett Show, programa para el que diseñó vestuario durante años. Su trabajo le permitió desarrollar una estética en la que el humor, la fantasía y el exceso podían convivir.

¿Cuáles fueron los últimos diseños de Bob Mackie?

El universo de Mackie no quedó atrapado en el pasado. Miley Cyrus, Zendaya y Sabrina Carpenter pertenecen a una nueva generación que ha recuperado sus piezas de archivo.

Cyrus lució en los Grammy 2024 un diseño vintage de la colección otoño-invierno 2002, mientras que Zendaya ha apostado por piezas de archivo vinculadas directamente con la estética de Cher.

Zendaya rindió homenaje al diseñador al lucir una pieza vintage de su archivo inspirada en uno de los icónicos estilismos que Mackie creó para Cher. IG bobmackie

Sabrina Carpenter también llevó uno de sus diseños originales, demostrando que el lenguaje maximalista del creador continúa funcionando décadas después.

Con nueve premios Emmy, tres nominaciones al Oscar y un lugar en el Salón de la Fama de la Televisión, Bob Mackie dejó una huella difícil de repetir. Su filosofía era sencilla: sus diseños estaban hechos para personas que no tenían miedo de llamar la atención.