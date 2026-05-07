¿De qué trata Los Testamentos? Todo sobre la serie basada en Margaret Atwood que llegó a redefinir el género de la distopía una vez más a la televisión moderna.

El fenómeno cultural que inició con El Cuento de la Criada se convirtió en un símbolo de resistencia y debate social en todo el mundo. Tras el cierre de la historia de June Osborne, el vacío dejado por la túnica roja parecía imposible de llenar.

Sin embargo, la mente de Margaret Atwood regresó para darnos respuestas con su novela premiada, Los Testamentos. Situada más de quince años después de los eventos finales de la serie original, esta secuela es una disección del colapso de un régimen desde adentro.

¿De qué trata Los Testamentos? Disney Plus

¿De qué trata Los Testamentos?

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 2019, Los Testamentos se aleja de la perspectiva única de una Criada para ofrecernos un historia de tres voces femeninas que, aunque parecen estar en mundos opuestos, están destinadas a converger para decidir el destino de una nación.

La trama se desarrolla aproximadamente 15 años después de que June Osborne lograra sus victorias más significativas contra el régimen. La serie explora la corrupción interna, el uso de la información como arma y la idea de que ningún sistema totalitario es tan sólido como aparenta.

En esta ocasión, la narrativa se centra en tres figuras clave:

Tía Lydia: la instructora que conocimos en la serie original, quien ahora ostenta un poder casi absoluto dentro de la jerarquía femenina de Gilead, pero que guarda intenciones mucho más complejas de las que deja ver.

la instructora que conocimos en la serie original, quien ahora ostenta un poder casi absoluto dentro de la jerarquía femenina de Gilead, pero que guarda intenciones mucho más complejas de las que deja ver. Agnes: una joven que ha crecido bajo las estrictas normas de Gilead, protegida por los privilegios de ser hija de un Comandante, pero que se enfrenta a un matrimonio arreglado que la obliga a mirar la realidad del sistema.

Daisy: una adolescente que vive en Canadá, ajena a los horrores del sur, hasta que una serie de eventos trágicos le revelan que su verdadera identidad está ligada a la supervivencia de la resistencia contra Gilead.

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¿Quién es el elenco de Los Testamentos?

El pilar fundamental que conecta Los Testamentos y El Cuento de la Criada es la actriz Ann Dowd, quien retoma su papel como la Tía Lydia. Dowd, ganadora del Emmy por este personaje, entrega una interpretación más matizada, mostrándonos las grietas en la armadura de la mujer más temida de Gilead.

Para el papel de Agnes, la actriz elegida fue Chase Infiniti; para Daisy, quien fue elegida es Lucy Halliday. Mabel Li y Rowan Blanchard completan parte del elenco.

Bruce Miller, quien fue el showrunner original de El Cuento de la Criada, regresa como productor ejecutivo y consultor creativo, asegurando que la esencia visual y sonora de la franquicia se mantenga.

Sin embargo, la serie cuenta con nuevos directores y guionistas que han buscado refrescar la estética, utilizando paletas de colores que reflejan la decadencia de Gilead y el contraste vibrante de la resistencia en el extranjero.

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¿Cuántas temporadas tiene Los Testamentos?

Por el momento, solo hay una temporada de Los Testamentos que está en emisión. Con 10 episodios, el último capítulo se estrenará el 27 de mayo.

A diferencia de otras plataformas que lanzan todo el contenido de golpe, se optó por un estreno semanal (tras los primeros dos capítulos).

¿En dónde puedes ver Los Testamentos?

Los Testamentos está disponible en Disney Plus.