¿Regresa Gossip Girl? Blair Waldorf vuelve al Upper East Side con una secuela confirmada que busca rescatar la nostalgia de los millennials a una de las series de televisión más icónicas de la década de 2010.

Durante años, los seguidores de Gossip Girl se resignaron a vivir de los recuerdos de las escalinatas del Met y las intrigas de los internados de lujo, especialmente tras un reboot televisivo que no logró capturar la esencia ácida de la obra original.

Sin embargo, los rumores han dejado de ser simples susurros para convertirse en una realidad literaria: Cecily von Ziegesar, la mente maestra detrás de la saga, ha confirmado que la historia continúa.

La serie de televisión se convirtió en un fenómeno de culto gracias a las actuaciones de Leighton Meester y Blake Lively, por lo que la expectativa no solo gira en torno a las páginas del libro, sino a la posibilidad casi inevitable de una adaptación audiovisual con parte del elenco original.

Gossip Girl regresa con nuevo libro, ¿y serie? HBO

El regreso de Balir Waldor: Gossip Girl tendrá nuevo libro

La noticia del regreso de la franquicia no llegó de la mano de un estudio de cine, sino de su fuente original. Cecily von Ziegesar ha decidido explorar qué sucede cuando los "niños ricos" se convierten en los dueños del mundo adulto.

Según los reportes más recientes, la nueva novela se sitúa exactamente 20 años después de los eventos de la serie original de libros. La trama se centrará exclusivamente en la evolución de Blair Waldorf, quien ha pasado de ser la abeja reina de Constance Billard a una figura dominante en la industria de la moda o la alta sociedad neoyorquina.

La autora ha insinuado que veremos a una Blair lidiando con problemas de "legado", lo que sugiere que sus propios hijos podrían estar siguiendo sus pasos, para bien o para mal.

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¿Qué dice Leighton Meester sobre el regreso de Blair Waldorf?

Con el anuncio del libro, la pregunta obligatoria ha saltado a la mesa: ¿veremos a Leighton Meester encarnar de nuevo a la reina del Upper East Side?

Durante entrevistas en un festival de cine, la actriz mencionó haber recibido los primeros capítulos del libro:

Creo que es bueno, me enviaron los 7 primeros capítulos, leí un poco (de la novela).

Aunque no confirmó una participación en una serie o película basada en este nuevo libro, Meester siempre ha admitido que Blair es una parte fundamental de su vida. Además, ha sido enfática en que no regresaría solo por nostalgia, sino por una historia que valga la pena contar.

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¿Cuándo se publicará el nuevo libro de Gossip Girl?

Blair, el título de la nueva novela situada en el universo de Gossip Girl, será publicado durante el verano de 2027.

Aunque el libro se centrará en Blair Waldorf, es imposible no pensar en menciones a Serena van der Woodsen, Chuck Bass o Dan Humphrey. La red de contactos del Upper East Side sigue siendo pequeña y exclusiva.

La novela no solo busca cerrar ciclos, sino abrir una ventana a la madurez de un personaje que nunca aceptó un "no" por respuesta.