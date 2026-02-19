¿Cuál es su estado de salud? Nieto de Lupita D’Alessio fue mordido por tiburón en Tulum

Lo que prometía ser una tarde tranquila en las playas de Tulum se transformó en una escena digna de película. Patricio, el hijo menor de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, jugaba en la orilla del mar junto a su hermano y un amigo cuando ocurrió lo impensable.

De acuerdo con el testimonio de su madre, los niños estaban a pocos metros de ellos, en una zona donde el agua no superaba la cintura. De pronto, gritos desgarradores rompieron la calma. El pequeño aseguraba que algo lo había lastimado. En un inicio, su hermano pensó que se trataba de un cangrejo o algún animal pequeño, pero al sacarlo del agua la escena fue alarmante con sangre en la pierna.

Marichelo relató que al revisar la lesión se dio cuenta de que no era un simple rasguño. Era una mordida considerable. En medio del caos, alcanzó a distinguir una cola alejándose entre el agua.

Atención inmediata al nieto de Lupita D’Alessio y 30 puntadas

La reacción fue inmediata. La familia trasladó al menor a un hospital cercano, donde fue atendido por un especialista que limpió y suturó la herida. El diagnóstico fue contundente con la mordedura correspondía a un tiburón.

Más tarde, Jorge D’Alessio reapareció en redes sociales para dar detalles más precisos. Según explicó, se trató de un tiburón de arrecife de aproximadamente un metro de largo. El ataque dejó dos lesiones, una en cada pierna, aunque la derecha fue la más afectada.

El menor recibió alrededor de 30 puntadas en esa extremidad. Afortunadamente, la rápida reacción de su madre resultó clave. Marichelo improvisó un torniquete con una toalla para contener la hemorragia antes de llegar al hospital.

El músico agradeció públicamente la sangre fría de su esposa y aseguró que, dentro de la gravedad del momento, todo quedó en una experiencia que hoy pueden contar.

¿Cómo se encuentra el nieto de Lupita D’Alessio?

La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿cuál es su estado de salud?

De acuerdo con sus padres, Patricio se encuentra estable y en recuperación. La herida evoluciona favorablemente y el proceso de cicatrización avanza sin complicaciones.

Su madre destacó la valentía del pequeño y aseguró que está sanando “maravillosamente”. Aunque el impacto emocional fue fuerte “es algo que ves en documentales, pero nunca imaginas que te pase a ti”, confesó, el menor se encuentra fuera de peligro.

Alerta en playas turísticas

El caso ha encendido nuevamente la conversación sobre la presencia de tiburones en zonas turísticas. Si bien los ataques son poco frecuentes, los registros internacionales muestran que estos incidentes siguen ocurriendo.

Según datos recientes del International Shark Attack File (ISAF), durante 2025 se han documentado 65 ataques no provocados en el mundo, con 12 muertes. Aunque la mayoría de los encuentros no son fatales, el impacto mediático y el temor que generan son inevitables, especialmente cuando involucran destinos turísticos familiares como Tulum.

Los tiburones tienen niveles altos de cocaína en su cuerpo. (Reuters)

Especialistas recuerdan que los tiburones no suelen atacar deliberadamente a humanos y que, en muchos casos, las mordidas ocurren por confusión, particularmente en aguas poco profundas o con visibilidad reducida.

Un susto para la familia D'Alessio que dejó lección

Para la familia D’Alessio, el episodio quedará marcado como uno de los momentos más angustiantes de sus vidas. Sin embargo, también resaltan el aprendizaje: la importancia de reaccionar con rapidez y mantener la calma en situaciones extremas.

Estas son las razones por las que Lupita D’Alessio se retira definitivamente (Foto: Mezcal Entertainment)

Hoy, el nieto de Lupita D’Alessio se recupera en casa, rodeado del cariño de los suyos. Lo que comenzó como una tarde de juegos frente al mar terminó siendo una historia impactante, pero con final esperanzador.

AAAT*