Poncho de Nigris denuncia robo de la nómina de sus trabajadores

Poncho de Nigris compartió con sus seguidores un momento complicado para él y sus trabajadores, luego de denunciar que fue víctima de un robo en Monterrey, Nuevo León.

A través de sus redes sociales, el actor y empresario publicó un video en el que explicó lo ocurrido y reveló que los delincuentes se llevaron el dinero destinado al pago de la nómina, situación que generó preocupación entre sus empleados.

Poncho de Nigris denuncia el robo de 600 mil pesos de la nómina

Poncho de Nigris contó que le robaron la nómina de sus trabajadores, por lo que expresó su preocupación ante lo sucedido. El incidente ocurrió en el exterior de un banco en la zona de Las Brisas, en Monterrey.

De acuerdo con lo que compartió, el monto sustraído correspondía a 600 mil pesos, dinero destinado al pago de sus empleados.

“La nómina de la gente de todos los trabajadores, 600 mil pesos. Vamos a ver si nos mandan el video”, expresó.

Poncho de Nigris ofrece un millón de pesos por información sobre el robo

Ante esta situación, el actor también señaló que ya se encontraban trabajando para conseguir el dinero y cumplir con el pago de sus empleados, pese al robo.

Sin embargo, también hizo un llamado para obtener información que permita identificar a los responsables, por lo que ofreció una recompensa de un millón de pesos.

“Como quiera, de parte de un servidor y en nombre de todos los empleados que se quedaron sin nómina hoy, que estamos consiguiendo el dinero para pagarles, ofrecemos un millón de pesos para dar el rata”, expresó.

Poncho de Nigris espera las investigaciones tras el robo en Monterrey

Finalmente, Poncho de Nigris señaló que ya se encontraban a la espera de las investigaciones de las autoridades y de los videos que pudieran ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, expresó que más allá del enojo, sentía tristeza por la situación, y por las dificultades que ahora enfrentan sus trabajadores.

“Ya se están haciendo todas las investigaciones. Estamos esperando los videos. Más que enojado estoy dolido porque son empresas honestas y muy nobles”, comentó.

Poncho De Nigris en la inauguración de la joyería Mintaka en un centro comercial de la capital mexicana. Foto: mezcalent.com

De esta manera, el actor compartió con sus seguidores el complicado momento que atraviesa junto a sus trabajadores, mientras busca recuperar el dinero y garantizar el pago de sus nóminas.