¿Belinda prepara canción del Mundial 2026? Video con colores de México enciende rumores

La presencia de Belinda en México no pasó desapercibida. La artista, quien actualmente mantiene una agenda activa en Europa, hizo una pausa de apenas 24 horas para viajar al país que la vio crecer.

A través de sus redes sociales, la intérprete adelantó que se encontraba en territorio mexicano por un motivo muy especial: la grabación de un nuevo video musical. Sin embargo, más allá del anuncio, lo que realmente captó la atención fueron los detalles que rodearon su visita.

Los guiños al fútbol que encendieron los rumores

Antes de iniciar la grabación, la cantante apareció en un evento privado luciendo una playera personalizada de la Selección Mexicana, un detalle que rápidamente generó conversación entre sus seguidores.

Pero eso no fue todo. También compartió una imagen del diseño de uñas que utilizaría durante la filmación: elementos inspirados en México, el fútbol y la estética tricolor. Este detalle fue reforzado por su equipo de trabajo, que dejó entrever que se trata de un proyecto importante relacionado con el deporte.

Historias de Belinda

Las pistas no tardaron en conectar con un evento global: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Una canción para el Mundial 2026?

Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que el nuevo proyecto de Belinda podría estar vinculado con la próxima Copa del Mundo.

En meses recientes, se dio a conocer que la agrupación Los Ángeles Azules trabaja en un tema relacionado con el torneo, en el que la cantante participaría junto a Santa Fe Klan.

Este proyecto formaría parte de una estrategia más amplia, ya que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, adelantó que el Mundial no solo contará con una canción oficial, sino con un álbum completo que celebrará la diversidad cultural de los países participantes.

Belinda visita México por canción del mundial Foto: Cuartoscuro.com

De ser así, Belinda podría convertirse en una de las voces representativas de México en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Un proyecto rodeado de misterio

Hasta ahora, la cantante ha mantenido en secreto los detalles de la canción. Lo único claro es que se trata de un tema “muy importante”, según sus propias palabras.

El uso de símbolos nacionales y referencias al fútbol ha sido clave para alimentar la expectativa. En redes sociales, sus seguidores ya especulan sobre el estilo del tema, la posible colaboración con otros artistas y su papel dentro del evento mundialista.

Este tipo de estrategia, basada en pistas visuales y adelantos parciales, ha demostrado ser efectiva para generar conversación y posicionar proyectos en tendencia.

Instagram

La cuenta regresiva para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será histórica por varias razones. Por primera vez, el torneo se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El arranque está programado para el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

La competencia se extenderá por más de un mes, con un total de 104 partidos que reunirán a selecciones de todo el mundo. La gran final se disputará en el MetLife Stadium, en Estados Unidos.

Belinda y su posible papel en la fiesta del fútbol

De confirmarse su participación, Belinda se sumaría a la lista de artistas que han dejado huella en los mundiales con temas que trascienden generaciones.

Por ahora, el misterio continúa. Pero entre colores patrios, referencias futbolísticas y una grabación exprés en México, todo indica que la cantante prepara algo grande.

Belinda reaccionó a la violencia que se vivió en México Especial

Y mientras no haya anuncio oficial, los rumores seguirán creciendo, alimentados por cada pista que deja en el camino. ¿Será la voz de México en el Mundial 2026? El tiempo lo dirá.

AAAT*