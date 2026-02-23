"¿Me tengo que preocupar?": Adrián Marcelo se burla de muerte de 'El Mencho'; lo tunden en redes

Adrián Marcelo volvió a causar polémica luego de pronunciarse sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”. El influencer reaccionó casi de inmediato al hecho que acaparó la atención nacional, y lo hizo con el estilo que lo caracteriza: sin filtros.

La noticia de la detención del líder criminal generó diversas reacciones públicas, pero fue la intervención del también presentador la que tomó fuerza en redes sociales. Sus publicaciones, que más tarde fueron eliminadas, no solo abordaron el tema desde la ironía, sino que también tocaron aspectos relacionados con el consumo de drogas.

El mensaje de Adrián Marcelo que desató la controversia

En sus redes sociales, el comediante respondió a quienes lo señalan constantemente por su estilo de vida y por hablar abiertamente sobre sus adicciones. En ese contexto, publicó un mensaje que fue compartido y criticado.

“Mucha gente cree que por ser drogadicto, yo contribuyo a la descomposición social de este país y quiero nada más aclararles algo: A mí la coc... me la regalan, búsquense otro culpable. Buenas tardes”.

La declaración fue considerada por distintos sectores como una expresión cínica. Mientras algunos usuarios defendieron que se trataba de sarcasmo, otros aseguraron que minimizar un problema relacionado con el crimen organizado y el consumo de drogas resulta irresponsable.

No es la primera vez que Adrián Marcelo utiliza temas sensibles para generar interacción en redes. Sin embargo, en esta ocasión varios internautas coincidieron en que el contexto hacía que sus palabras tuvieran un impacto mayor.

Lejos de detenerse ahí, el comediante publicó otro mensaje en el que expresó una supuesta preocupación por el suministro de drogas en centros nocturnos tras la caída de El Mencho.

En tono irónico, cuestionó si habría consecuencias directas en el mercado de estupefacientes tras la muerte de El Mencho.

“Raza, ustedes que le saben a todo, ¿me tengo que preocupar con lo del Mencho? Es decir, sí van a seguir vendiendo perico en los antros, ¿no? Somos un chin… de adictos a esa madre, me preocupa que ya no haya o que dejen de vender y sobre todo porque viene el Mundial, luego qué nos vamos a meter con los coreanos y así. Ni modo que nada más mo…, esa ya no me pega tanto”.

Tunden a Adrián Marcelo

Tras la difusión de los mensajes, múltiples usuarios compartieron su postura. Entre los comentarios que comenzaron a circular se encuentran los siguientes:

“Si eres parte del problema, las drogas que consumes están llenas de sangre del crimen organizado. Todos los que consumen son una gran parte del problema”.

“Y pensar que este tipo está en la gracia de muchas personitas”.

“Le está lloviendo a Adrián Marcelo por hacerse el chistosito, otro adicto que siempre defiende su vicio”.

