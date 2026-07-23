Imanol Landeta: qué pasó con el actor infantil y la razón por la que se alejó de la TV

Imanol Landeta fue uno de los rostros infantiles más queridos de la televisión mexicana durante los años 90. Su participación en exitosas telenovelas y su carrera como cantante lo convirtieron en una figura muy popular, por lo que su repentina desaparición del medio artístico sorprendió a muchos.

Con el paso del tiempo, el propio actor explicó qué ocurrió y cómo cambió el rumbo de su vida.

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El éxito que Imanol alcanzó desde niño

A diferencia de otros artistas que llegan al espectáculo por casualidad, Imanol creció en un ambiente relacionado con la actuación gracias a su padre, Manuel Landeta. Desde muy pequeño comenzó a trabajar frente a las cámaras y en 1996 debutó en el cine con la película Última llamada, cuando tenía apenas 9 años.

Su llegada a la televisión ocurrió un año después con la telenovela Los hijos de nadie. Más adelante formó parte de producciones como El niño que vino del mar, De pocas, pocas pulgas, Vivo por Elena, Clase 406, Velo de novia y Amor sin reserva, esta última estrenada en 2015. También participó en programas como Plaza Sésamo y Mujer, casos de la vida real.

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Mientras desarrollaba su carrera como actor, también incursionó en la música. En 1997 lanzó su primer disco, del que se desprendió Como canica, una canción que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Después publicó otros álbumes como Pedacitos de amor, Pescador, Si tú supieras y Señales.

¿Qué pasó con Imanol Landeta?

Aunque era uno de los actores juveniles con mayor proyección, Imanol decidió alejarse de los reflectores para comenzar una etapa completamente diferente. En lugar de continuar en la televisión, enfocó su vida en otros proyectos personales y profesionales.

Durante una entrevista para De Primera Mano en 2021, explicó que estudió Administración, formó una familia y encontró una nueva pasión en las actividades relacionadas con el campo.

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“Durante este tiempo estudié Administración, hice una familia, tengo una hija. Han sido años de estar transitando por diferentes momentos del desarrollo personal. Estoy dedicado al campo y estoy en el proyecto de las abejas, haciendo miel y administro otras cosas agrícolas, aguacates y me encanta el ganado. Estamos preparando una línea de cortes finos”.

La razón por la que Imanol dejó los escenarios

Con el paso de los años, el actor reveló que uno de los factores que influyó en su decisión de dejar la actuación fue la pérdida de cabello que comenzó desde muy joven debido a la herencia genética.

En una entrevista para El minuto que cambió mi destino, Imanol contó cómo vivió esa etapa y cómo afectó las oportunidades que encontraba dentro del medio artístico.

“Empecé a quedarme pelón a los 14 años. ¡Está de la fregada! Me tocaba el cabello con las manos y salían pelos, y mi papá de: 'Esto ya empezó'. A los 22, 23 años ya se me veía la lona y teníamos que hacer malabares para que pareciera que todavía tenía una gran mata. ¿Contra la genética qué haces? (…), el estereotipo mexicano del galán de telenovelas no es para nada mi estereotipo. Entonces, en esa consciencia y con las complicaciones de la competencia misma en el medio actoral por los personajes, me va moviendo por otros rubros”.

Imanol Landeta regresó al espectáculo

Aunque durante varios años estuvo alejado de la actuación, nunca cerró por completo la puerta al entretenimiento. Con el tiempo realizó una participación en Amor sin reserva y también apareció en El juego de las llaves.

Su regreso en grande llegó en 2024, cuando volvió a los escenarios con la obra Mentiras. Ese mismo año también participó en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy y formó parte de la telenovela Papás por conveniencia, así como en Mentiras, el musical, marcando así una nueva etapa en su trayectoria artística.