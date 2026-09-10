Belinda dará concierto gratis para dar el Grito de Independencia; ¿dónde y a qué hora?

Las celebraciones por el 15 de septiembre en las diferentes plazas públicas de las ciudades de México se han convertido en fiestas con presencia de importantes artistas en las capitales y alcaldías del país y ahora Belinda se une al listado de personalidades que se presentarán la noche del Grito de Independencia.

A través de redes sociales se informó que Belinda, conocida por éxitos desde su infancia como ‘Sapito’ o recientemente su éxito con Danna, ‘Dolce Vita’, estará en el Estado de México en uno de los pueblos mágicos más conocidos del país: Valle de Bravo.

El evento también ya fue anunciado por la alcaldesa Michelle Núñez señalando que todas las personas podrán acceder sin necesidad de un boleto. La intención es que el concierto se realice antes de la tradicional ceremonia.

En otras localidades del Estado de México también habrá celebraciones similares. En Naucalpan se anunció la presencia de Santa Fe Klan mientras que en Huixquilucan estará Mi Banda El Mexicano.

Reproducir Shakira lanzó su nuevo sencillo "Soltera" hace unos días y celebró con una fiesta exclusiva junto a Belinda, Danna Paola y Kenia Os. #shakira #lelepons #keniaos

Artistas confirmados en otras zonas del país

Belinda se une a un listado de otros artistas que ya tienen confirmada su presencia en diferentes escenarios del país. Por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México donde la presidenta Claudia Sheinbaum dará el grito estará el grupo Intocable.

En las alcaldías de la Ciudad de México ya hay otras confirmaciones como Paty Cantú en Miguel Hidalgo, Aleks Syntek en Benito Juárez o El Gran Silencio en Xochimilco, entre otros.

Los horarios de presentación variarán dependiendo la sede. En algunos casos se realizará antes del Grito de Independencia, mientras en otros servirán para cerrar la noche.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Belinda por el día de la Independencia?

El concierto se realizará el 15 de septiembre de 2026 en la explanada de Valle de Bravo, específicamente en el Jardín Central.

La cita será desde las 18 horas por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar un buen lugar. El acceso será gratuito.