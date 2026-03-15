Barbra Streisand le rinde homenaje a Robert Redford en los premios Oscar 2026

Barbra Streisand subió al escenario para dedicar una intervención en memoria del actor y director Robert Redford; el cineasta falleció el pasado mes de septiembre de 2025 a la edad de 89 años.

En su participación, Streisand interpretó un fragmento del tema musical principal de la película Tal como éramos. Este largometraje, cuyo título original es The Way We Were, se estrenó en las salas de cine en 1973.

La producción fue dirigida por el cineasta Sydney Pollack y contó con los roles estelares de ambos actores. La canción homónima obtuvo el premio de la Academia a la mejor canción original en la ceremonia de 1974.

El registro de la Academia indica que la última aparición musical de Streisand en esta ceremonia ocurrió hace 13 años. En aquella edición, la cantante ejecutó la misma composición musical durante el segmento denominado In Memoriam.

Dicha actuación tuvo como objetivo rendir tributo al compositor de la pieza, Marvin Hamlisch. Hamlisch fue el responsable de crear la partitura de la película protagonizada por Streisand y Redford.

La trayectoria de Robert Redford en los Premios Oscar incluye una estatuilla por su trabajo en la dirección. Redford obtuvo el galardón al mejor director por la película "Gente corriente" en la ceremonia de 1981.

Posteriormente, en el año 2002, la junta de gobernadores de la Academia le otorgó un premio honorífico por su trayectoria cinematográfica. Barbra Streisand fue la persona seleccionada para entregarle dicha estatuilla en esa ocasión.

Tras el anuncio del deceso de Redford en septiembre, Streisand publicó un texto en la plataforma digital Instagram. En el documento, la actriz relató las rutinas de trabajo en el set de filmación durante el rodaje de 1973.

El texto describió las diferencias en los contextos personales de ambos actores fuera de la pantalla. Streisand mencionó que Redford tenía afinidad por los caballos, mientras que ella presentaba alergias hacia los animales.

La filmografía de Robert Redford abarca múltiples décadas de trabajo en la industria cinematográfica de Estados Unidos. Los registros de taquilla documentan su participación en diversas producciones de los estudios de Hollywood.

Entre los títulos que conforman su currículum actoral se encuentran "Butch Cassidy and the Sundance Kid" y "El golpe". También protagonizó la cinta "Todos los hombres del presidente", basada en la investigación del caso Watergate.

Además de su trabajo frente y detrás de las cámaras, Redford fundó el Instituto Sundance en el estado de Utah en 1981. Esta organización es la responsable de gestionar anualmente el Festival de Cine de Sundance. El evento funciona como una plataforma de exhibición para producciones cinematográficas independientes de Estados Unidos y otros países. La creación de este festival es el principal proyecto institucional de Redford en el sector audiovisual.