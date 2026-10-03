"Traté de correr": Luisito Comunica vive un asalto mientras grababa en Barcelona | VIDEO

Lo que comenzó como una grabación más durante el viaje de Luisito Comunica por Barcelona, España, terminó con una escena que el creador de contenido no tenía contemplada. Mientras documentaba su recorrido por la ciudad, presenció el asalto a dos personas y, aunque intentó reaccionar, el responsable logró escapar en bicicleta.

El mexicano contó lo sucedido en uno de sus videos, donde incluso se detuvo en medio de la calle para explicar a sus seguidores lo que acababa de ocurrir.

Luisito se encontraba grabando contenido relacionado con su estancia en España, donde también tuvo encuentros con conocidos creadores de contenido como Jordi Wild e Ibai Llanos. En esta ocasión, parte de su recorrido estaba enfocado en mostrar cómo funciona el sistema de bicicletas en Barcelona. La situación cambió cuando llegó cerca de su hotel.

Luisito Comunica intentó ayudar durante el asalto

De acuerdo con el relato del creador de contenido, un hombre que circulaba en bicicleta se acercó a unas personas y les quitó una de sus pertenencias. Luisito se dio cuenta de lo que estaba pasando y trató de reaccionar.

El problema fue que el presunto ladrón tenía una ventaja importante; iba en bicicleta y podía desplazarse mucho más rápido que las personas que estaban a pie.

Luisito incluso intentó correr detrás de él, pero rápidamente se dio cuenta de que no iba a poder alcanzarlo.

Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo, contó el mexicano mientras explicaba la situación en el video.

Al ver que no podía perseguirlo, comenzó a gritar para alertar a quienes estaban alrededor.

Luisito Comunica incluso intentó correr detrás del ladrón YouTube: Luisito Comunica

Entonces empiezo a gritar también con ellos: ‘¡Ladrón, ladrón!’, relató.

El momento quedó registrado mientras Luisito todavía procesaba lo que había ocurrido. Más que contar la escena como una anécdota de viaje, el creador mostró su preocupación por las personas a las que les habían quitado sus pertenencias.

Qué situación tan de adrenalina. Y pobres de mis carnales que les robaron su bolsa, güey, comentó.

Incluso expresó su preocupación por lo que podían llevar dentro de la bolsa, especialmente porque un robo de este tipo puede convertirse en un problema mayor si entre las pertenencias hay documentos personales.

Ojalá no tuvieran ahí un pasaporte o algo así, dijo Luisito.

El robo ocurrió después de que habló de la inseguridad

La escena llamó todavía más la atención porque minutos antes Luisito había hablado precisamente de la posibilidad de sufrir un robo en bicicleta.

Durante su recorrido por Barcelona estaba explicando algunas de las características de las bicicletas que se utilizan en la ciudad. Entre ellas mencionó una modalidad que permite llevar el celular colocado mientras se circula.

Fue entonces cuando comentó que esa situación le hacía pensar que una persona podía ser vulnerable a un robo.

La escena llamó todavía más la atención porque minutos antes Luisito había hablado precisamente de la posibilidad de sufrir un robo en bicicleta. YouTube: Luisito Comunica

La coincidencia terminó siendo bastante fuerte: mientras hablaba sobre la posibilidad de que alguien pudiera quitarle un teléfono o alguna pertenencia a una persona en bicicleta, poco después terminó presenciando un asalto.

Luisito no fue la víctima del robo, pero sí estuvo lo suficientemente cerca como para intentar intervenir y después contar lo ocurrido ante la cámara.

Luisito documentó el momento para sus seguidores

El creador de contenido continuó con su recorrido por Barcelona, aunque la situación terminó convirtiéndose en una de las partes más comentadas de su video.

Su reacción también permitió conocer cómo vivió el momento desde su propia perspectiva. En lugar de simplemente mencionar que había ocurrido un robo, explicó que intentó correr detrás del responsable y terminó gritando junto con las personas afectadas.

El episodio ocurrió durante un viaje en el que Luisito también estaba aprovechando para conocer a otros creadores españoles y mostrar distintos aspectos de la vida cotidiana en Barcelona.

Ahora, una parte de ese recorrido quedó marcada por un asalto que ocurrió prácticamente frente a él.