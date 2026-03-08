De jugar con Barbie a hacer historia en NASCAR: Regina Sirvent inspira nuevas generaciones

Cuando Regina Sirvent era una niña, jugaba con el coche de Barbie y con la muñeca, casi como cualquier niña y sin saberlo, ese juguete se convertiría en una inspiración para su vida.

A sus 23 años, Regina es una destacada piloto mexicana de NASCAR, reconocida por ser la primera mujer en ganar en la NASCAR Trucks México Series y subir al podio en la categoría Challenge y ha sido reconocida por Mattel como Barbie Role Model.

La verdad es que los sueños se cumplen. De hecho, hace algunos años en mis redes sociales subí un outfit durante la época de Halloween con la Barbie piloto; muchas veces en las pistas, las niñas después de que salió la película me decían ‘ay, eres Barbie piloto’, pero nunca me imaginé que se fuera a convertir en una realidad. La verdad es que estoy muy emocionada, muy orgullosa y agradecida también por la oportunidad de inspirar a tantas niñas.

Yo me acuerdo que de chiquita mi sueño, justo jugando con Barbies, era ser doctora y el de mi hermana, al final, pues obviamente me fui por otro rumbo, pero mi hermana sí consiguió el convertirse en doctora, ahorita está estudiando medicina, entonces creo que no sólo es una historia pues mía, sino que creo que muchas mujeres y muchas niñas pues han inspirado y han llegado donde están”, compartió Regina en entrevista con Excélsior.

Cuando era una niña, además de jugar con Barbie y su coche, una de las cosas que más disfrutaba era empujar un cochecito que estaba de moda y que la empujaran, de ahí, piensa, viene su gusto por convertirse en piloto.

Yo soy de 2003, como en 2004 había un carrito que empujabas, era muy famoso, ése lo tenía. Tengo muchísimas fotos, era mi actividad favorita, aparte que después un poco más grande ya empecé a jugar, pero el que me pasearan en mi carrito creo que también dio pie a que me gustaran tanto los coches”, agregó.

Piloto de Karting desde los nueve años, a los 14 años inició en Trucks de NASCAR PEAK México, y de ahí comenzó su camino en un mundo mayormente dominado por hombres, pero donde ha aprendido a brillar con luz propia.

El año pasado y los últimos años fui la única, espero que este año ya haya más chicas, Cuando corrí Trucks, estuve esperando el campeonato en 2020, convirtiéndome en la primera mujer en ganar en Trucks México Series.

Después subí a la categoría Challenge, después entraron algunas niñas a la categoría de Trucks y obviamente me encantaría que subieran a donde estoy compitiendo ahora. También soy representante mexicana y latina en Estados Unidos, entonces eso a mí me llena de mucho orgullo, porque creo que hemos estado abriendo puertas o hemos entrado a lugares donde antes no se creía ver una mujer.

Creo que es un cambio progresivo, y creo que justamente por eso vienen las diferentes versiones de Barbies que te enseñan diferentes profesiones y te ayudan a que lo sientas tangible, a que puedas soñar lo que puedas imaginar. Y creo que justo el cambio es muy progresivo. Antes no se veían ingenieras, ahora las hay, incluso en la pista de carreras vemos a muchísimas ingenieras en Fórmula Uno, en NASCAR, en diferentes categorías”, explicó Regina.

Para saber:

Regina Sirvent

Es originaria del Estado de México.

Compite en la NASCAR México Series y ha incursionado en ARCA en Estados Unidos.

Tiene 23 años

Es exmiembro del Programa de Desarrollo de Pilotos NASCAR Drive for Diversity.

Su abuelo José fue un expiloto de rally que ganó el Campeonato Mexicano de Rally en 1974.

cva*