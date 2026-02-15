Como agua para chocolate, el adiós a la cocina y al amor

El elenco de Como agua para chocolate siente una especie de nostalgia al saber que el trabajo que hicieron en los últimos años, reviviendo los personajes de la novela de 1989 de Laura Esquivel, llegará a su fin con el estreno de la segunda y última temporada de la serie impulsada por Salma Hayek. Así lo sintió la actriz Irene Azuela, quien da vida a la estricta y cruel Mamá Elena.

“No sé cuándo lo solté (al personaje), quizá no lo he soltado, pero acabo de vivir una experiencia muy linda con mi hija porque me mandaron la serie para ver cómo había quedado completa y fue hermoso vivirla con mi hija de 11 años y escuchar los comentarios y las reacciones que tenía ante la historia. Fue un nivel más de esas multidimensiones que puede presentar un universo que empieza como novela, después una película, una serie y después miles de tiktoks; después sentarme con mi hija a escuchar lo que piensa”, comentó Irene Azuela a Excélsior.

“Mamá Elena le dio mucha risa; de pronto, cuando filmaba y le decía algo, me respondía: ‘No hables como Mamá Elena’, pero más allá de eso me sorprendió cómo le dolieron muchas cosas de la historia y es increíble cómo la novela toca muchas fibras en la vida de un ser humano”, compartió.

Por su parte, Azul Guaita, Tita, así como Andrés Baida, Pedro, su amor imposible, hablaron del peso que tienen al dejar estos personajes para la posteridad, tanto para las nuevas generaciones.

“Es algo bien bonito. Fíjate que cuando yo quedé en el personaje, la primera persona que supo fue mi mamá, yo no conocía la historia, y cuando se lo conté a ella, pegó un gritote y recuerdo que dijo: ¿¡Qué!?, ¿Vas a hacer al baboso de Pedro!? Y se me hizo lindo que justo la generación de mi madre también fue parte de este proceso, de este fenómeno que fue Como agua para chocolate y qué lindo yo ser parte de esto. Justo lo hablábamos Azul y yo, de todo lo que tuvo que haber sucedido para que pudiéramos ser nosotros. Pasaron más de 30 años de la película para acá y todo ha sido mágico, la historia ha sido mágica y eso de la posteridad, pues ojalá así sea”, comentó Baida.

Azul Guaita confesó que tiene muchos sentimientos encontrados al saber que le está poniendo el punto final a este proyecto que la posicionó en la industria, tal como en su momento le pasó a Lumi Cavazos, la Tita de la versión fílmica, y que además le dio un amor más allá de la ficción.

“Sigo en negación completamente. Hay una parte de mí, bueno no una parte, todo, que no se quiere despedir de Tita. Esta serie no sólo me dejó cosas profesionalmente, sino también personalmente, conocí a personas que amo y que quiero mucho, personas que admiro muchísimo y me enseñó a ver el amor desde otra perspectiva completamente diferente, en la que no hay que juzgar el amor, sino simplemente sentirlo”, relató Guaita, quien en la vida real sostiene una relación amorosa con Andrés Baida.

Con respecto a si hubo algo que tomaron del set para el recuerdo, Azul contó que ella le pidió al director de arte un pañuelo bordado que tiene una flor de colores y que apareció en la boda, mientras que Andrés habló de que tuvo que perder el miedo a cabalgar tras una mala experiencia que tuvo.

Estrenada en 2024 gracias a la insistencia de Salma Hayek por volver a adaptar este clásico literario que narra la historia de Tita, una joven condenada, por tradición familiar, a la soltería para cuidar a su madre.

Andrea Chaparro le da vida a Gertrudis, la hermana libre y de mente cultivada, y habló de uno de los detalles que tuvo Salma con el elenco.

“Nos mandó un mensaje a todos y de repente se escuchaba en el set puras notificaciones de celular. Nos mandó mensajeas muy lindos, a cada quien nos dio un mensaje, que en lo personal, a mí me dio mucha fuerza para hacerlo con seguridad”, compartió.