Barbara Islas revela el acoso que ha vivido durante siete años

La actriz Barbara Islas denunció en redes sociales que ha sido víctima de acoso por parte de un fan durante siete años, situación que, de acuerdo con su testimonio, ha escalado hasta involucrar a personas cercanas a ella.

A través de sus plataformas digitales, la actriz compartió parte de su experiencia y explicó cómo ha sido el proceso que ha tenido que atravesar durante este tiempo, además de hacer un llamado a las autoridades para que se tome en cuenta su caso.

Barbara Islas denuncia acoso de un fan

Barbara Islas compartió que la relación con el fan comenzó de manera cordial, como suele ocurrir entre una actriz y sus seguidores, pero con el tiempo su comportamiento habría cambiado.

“Todo comenzó muy cordial. Un fan que iba a cada uno de los lugares donde yo me presentaba. Me pedía una foto, yo era muy amable. Después fue subiendo de tono, me pedía si podía abrazarme, darme un beso en el cachete, esto fue mucho más incómodo y después empezó a insultar a toda la gente que iba también a pedir una foto, más adelante me siguió a mi casa”.

Barbara Islas platica su experiencia

La actriz explicó que el hombre presuntamente la siguió hasta su casa y que incluso llegó a presentarse en Puebla, de donde es originaria, donde habría tenido contacto con su mamá.

También contó que esta persona ha preguntado por distintos aspectos de su vida, lo que ha publicado en diferentes plataformas de redes sociales.

“Todo esto siempre publicándolo en redes sociales como X, Facebook, Instagram y volviéndose muy incómodo, insultando a mi ex pareja, a mis compañeros de trabajo y a toda mi familia”.

Barbara Islas comparte en redes sociales que ha vivido acoso. Foto: @barbaraislas

Barbara Islas hace alusión a la Ley Valeria

Ante esta situación, la actriz pidió que su caso sea tomado en cuenta dentro de la llamada Ley Valeria, al señalar que actualmente se encuentra en comisiones en la Ciudad de México.

“Actualmente la única manera de proceder legalmente es con la Ley Valeria, la cual se encuentra en comisiones en la Ciudad de México. Les pido a las autoridades que prioricen en el tema”.

Tras compartir su experiencia, los seguidores de Barbara Islas le enviaron mensajes de apoyo y muestras de cariño a través de los comentarios de sus publicaciones.