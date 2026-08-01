El Yaki y Junior H se suman a 'México Canta': proyecto para transformar el regional mexicano

Con el anuncio de los 14 semifinalistas, México Canta dejó atrás la etapa de selección y se acerca a las semifinales televisadas, en las que el público elegirá a los finalistas del concurso que busca impulsar una nueva generación de compositores e intérpretes del regional mexicano con letras alejadas de la apología de la violencia. Para ese objetivo, el proyecto ha reunido como embajadores a artistas como El Bogueto, Junior H y ahora El Yaki (quien fuese vocalista de El Recodo).

El intérprete sinaloense, quien desde hace seis años desarrolla su carrera de forma independiente, considera que iniciativas de este tipo pueden hacer la diferencia para quienes hoy comienzan en la música, pues, aunque las redes sociales ofrecen mayor exposición, todavía es difícil encontrar el respaldo necesario para mantenerse en la industria.

México Canta semifinalistas mexicanos 2026 Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

El Yaki respalda la iniciativa para cambiar la narrativa del corrido

“Hay muchas oportunidades gracias a las redes sociales, pero este tipo de iniciativas ayuda a cobijar a los nuevos talentos para que logren hacer una carrera exitosa, y sobre todo alejados de narrativas que hagan apología al delito”, expresó.

El Yaki asegura que la música transmite ideas, emociones y formas de entender lo que ocurre en la sociedad.

“Yo soy de Sinaloa y sé la influencia que tiene la música, se nota, es brutal, tu escuchas un corrido y de asumes esa actitud, te crees lo que escuchas. Todo lo que se canta son cosas que pasan, es un idioma para contar historias, pero esta iniciativa es un buen punto para cambiar esa contextualización”.

Representación de los estados: Los siete semifinalistas de México Canta

Ayer, la secretaria de Cultura Claudia Curiel dio a conocer a los siete semifinalistas mexicanos a este certamen. Se trata de Belle La Malixita, de Yucatán; Luna López, de Morelos; Bryan Soto, de Valle de Chalco, Estado de México; Grecia Delgado, de Monterrey, Nuevo León; Milán Morales, de Torreón, Coahuila; Emiliano Macías, de Tlaquepaque, Jalisco y Fátima Cuevas, de Guadalupe, Nuevo León.