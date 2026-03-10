Usuarios en alerta: HBO planea medida contra cuentas compartidas

El mundo del streaming continúa cambiando y los usuarios podrían enfrentar pronto nuevas restricciones. La plataforma HBO Max planea implementar medidas más estrictas para limitar el uso de cuentas compartidas entre personas que no viven en el mismo hogar.

La estrategia sigue la tendencia adoptada por otros gigantes del entretenimiento digital, como Netflix y Disney+, que en los últimos años comenzaron a aplicar cargos adicionales a quienes comparten su suscripción con usuarios externos a su domicilio.

De acuerdo con reportes de la industria, el objetivo de esta nueva política es reducir el uso no remunerado de las plataformas y aumentar los ingresos por suscriptor, una prioridad cada vez más importante para las compañías de streaming.

Un cambio que ya comenzó en Estados Unidos

Las restricciones no son solo un plan futuro. En Estados Unidos, HBO Max ya puso en marcha una modalidad que permite añadir usuarios adicionales mediante un pago extra.

Actualmente, el servicio cobra aproximadamente 7.99 dólares mensuales por cada miembro adicional que se incorpore a la cuenta principal. Este sistema permite que esa persona tenga su propio perfil, contraseña y acceso independiente, aunque siempre vinculado al titular de la suscripción.

En la página de ayuda del servicio, la plataforma explica que el titular puede enviar una invitación a un “miembro adicional”, quien contará con su propio acceso al catálogo.

Sin embargo, por ahora esta opción solo está disponible en Estados Unidos y todavía no aparece habilitada en los portales de ayuda de otros mercados, incluido México.

La expansión global comenzará este 2026

La compañía detrás de la plataforma ya adelantó que esta política no se quedará limitada a un solo país.

Durante una llamada con inversionistas, JB Perrette, responsable de streaming y videojuegos de Warner Bros. Discovery, explicó que la empresa se encuentra en una segunda fase de implementación de medidas contra el intercambio de contraseñas.

Según el directivo, el sistema apenas comienza a expandirse y se espera que la aplicación global de las restricciones arranque en 2026.

Esto implicaría que regiones como Europa, América Latina, Reino Unido, Irlanda y Asia-Pacífico podrían comenzar a experimentar políticas similares durante los próximos meses.

La plataforma utilizaría herramientas tecnológicas para detectar si un usuario accede al servicio desde una ubicación distinta al hogar principal. En esos casos, el sistema podría enviar notificaciones al titular de la cuenta para ofrecerle la opción de añadir a ese usuario como miembro adicional mediante un pago.

El streaming cambia su modelo de negocio

Durante años, compartir contraseñas fue una práctica tolerada por las plataformas de streaming. En muchos casos incluso se consideró una forma indirecta de promoción, ya que permitía que más personas conocieran los servicios.

Sin embargo, la industria comenzó a replantear esa estrategia cuando el crecimiento de nuevos suscriptores empezó a desacelerarse.

Uno de los primeros grandes cambios ocurrió en 2023, cuando Netflix lanzó su sistema global para limitar el uso de cuentas compartidas. La empresa introdujo pagos adicionales para usuarios fuera del hogar principal, buscando convertir en clientes de pago a millones de personas que usaban cuentas prestadas.

Posteriormente, Disney+ anunció restricciones similares, aplicadas progresivamente durante 2024 junto con su plataforma asociada Hulu en Estados Unidos.

Estas decisiones reflejan una transformación en el negocio del entretenimiento digital: en lugar de enfocarse únicamente en aumentar el número total de suscriptores, las compañías ahora buscan elevar el ARPU (ingreso promedio por usuario).

¿Qué significa esto para los usuarios?

Para muchos consumidores, la posibilidad de dividir el costo de una suscripción entre amigos o familiares ha sido una forma habitual de acceder al streaming.

Si la política de HBO Max se implementa globalmente bajo el mismo modelo que en Estados Unidos, los titulares de las cuentas podrían enfrentar dos opciones principales:

Limitar el acceso únicamente a personas dentro del mismo hogar.

Pagar una tarifa adicional por cada usuario externo que deseen mantener en la cuenta.

Aunque la compañía aún no ha detallado cómo funcionará exactamente el sistema en América Latina, los analistas anticipan que el mecanismo será similar al adoptado por otras plataformas.

La decisión llega en un momento de intensa competencia dentro del mercado del streaming, donde empresas tradicionales de entretenimiento buscan fortalecer sus ingresos frente a una audiencia cada vez más fragmentada.

