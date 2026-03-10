Rachel Zegler habla del hate que recibió por Blancanieves; "me dijeron que no era suficientemente"

Rachel Zegler recibió malas críticas en su contra tras darse a conocer que había sido elegida para protagonizar el live action de Blancanieves de Disney. Es hasta ahora que la actriz decidió abordar el tema y explicar cómo vivió la reacción que surgió en redes sociales y en distintos espacios de la industria desde que su participación fue anunciada oficialmente en 2022.

La actriz habló del tema durante una entrevista con Harper’s Bazaar UK, donde reflexionó sobre el impacto que tuvo la controversia en los primeros años de su carrera. Zegler, quien tiene raíces colombianas y polacas, recordó que el momento fue complejo porque apenas comenzaba a abrirse paso en Hollywood y tuvo que enfrentar una fuerte exposición mediática.

blancanieves

Rachel Zegler y su papel como Blancanieves

El anuncio de Rachel Zegler como la protagonista del live action de Blancanieves provocó numerosas reacciones entre los seguidores del clásico animado de Disney estrenado en 1937. Desde el inicio, parte de la discusión en redes sociales se centró en que la actriz no coincidía con la imagen del personaje.

Durante años, la protagonista del cuento ha sido descrita como “blanca como la nieve”, una característica que algunos críticos utilizaron como argumento para cuestionar la decisión de Disney al elegirla.

Rachel Zegler y Gal Gadot

A la conversación también se sumaron algunas declaraciones que Zegler hizo durante la promoción del proyecto. En ese momento, la actriz mencionó que la historia original de 1937 le parecía “anticuada” y explicó que la nueva versión de la película buscaría presentar una visión distinta del personaje.

Según comentó en aquel entonces, la intención del remake era mostrar a una Blancanieves con mayor independencia y menos centrada en la relación romántica con el príncipe.

Las críticas que enfrentó Rachel Zegler

Durante la entrevista, Rachel Zegler recordó que la controversia coincidió con una etapa en la que recién iniciaba su carrera en el cine. La actriz explicó que, mientras comenzaba a ganar reconocimiento, recibió comentarios contradictorios sobre su identidad y su lugar en Hollywood.

Rachel Zegler

“Me dijeron que no era lo suficientemente para West Side Story y demasiado de otra cosa para Blancanieves”, recordó la actriz, quien describió aquel momento como “muy confuso” mientras estaba en sus primeros años en la industria.

Con el paso del tiempo, Zegler asegura que ha reflexionado sobre lo ocurrido y que ahora tiene una visión distinta de aquella experiencia. Para la actriz, una de las lecciones más importantes fue aprender a no modificar su identidad para cumplir con las expectativas de otras personas.

Al hablar sobre cómo enfrentó las críticas, la actriz dejó claro que no tiene intención de adaptarse a lo que algunos esperan de ella. Durante la conversación con la revista, expresó que mantenerse fiel a su identidad es una decisión importante en su carrera.

rachel zegler

“Me niego a asimilarme para la comodidad de otros”, afirmó.

Rachel Zegler también reveló que la intensidad de las críticas tuvo consecuencias en su bienestar emocional. Según explicó, la presión mediática y los ataques en redes sociales la llevaron a buscar ayuda profesional.

La actriz comentó que recurrió a terapia y al uso de medicación para tratar la ansiedad, con el objetivo de poder manejar mejor el impacto de la exposición pública y el acoso en redes sociales que experimentó durante ese periodo.

Rachel Zegler

La discusión en torno al live action de Blancanieves no se limitó únicamente a la elección de Rachel Zegler como protagonista. Con el paso del tiempo, la película acumuló diferentes controversias relacionadas con los cambios en la historia original.

Estos elementos convirtieron al proyecto en uno de los remakes de Disney que más críticas ha generado incluso antes de su estreno. Aun así, la actriz afirma que intenta enfocarse en los aspectos positivos que le dejó esta experiencia dentro de su carrera.

“Prefiero elegir la felicidad y la gratitud”, dijo la actriz al reflexionar sobre la polémica que acompañó su paso por uno de los personajes más icónicos de Disney.

PJG