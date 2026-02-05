Fontana di Trevi: las películas que inmortalizaron esta joya de Roma

En los últimos días, la Fontana di Trevi se ha vuelto tendencia luego de que autoridades romanas anunciaran la implementación de un pago para acercarse a uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad Eterna.

Pero más allá de esta medida, su belleza atemporal sigue cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Este espacio, que enamora por su esplendor arquitectónico, también ha sido escenario de entrañables películas que hoy forman parte de la memoria colectiva.

Aquí te contamos qué filmes se grabaron en la Fontana di Trevi antes de este nuevo anuncio.

Fontana di Trevi: ícono de belleza e historia

La Fontana di Trevi fue construida en el siglo XVII por el arquitecto italiano Nicola Salvi. Mide 26 metros de altura y 49 metros de anchura, lo que la convierte en la fuente barroca más grande de Roma.

Su diseño representa a Océano sobre un carro tirado por dos caballos, uno agitado y otro en calma, simbolizando el dominio del hombre sobre las fuerzas del mar. Un espectáculo visual que, generación tras generación, sigue provocando asombro y admiración.

¿Qué películas se han grabado en la Fontana di Trevi?

La fuente ha sido protagonista de escenas memorables del cine, y en algunos casos, su imagen incluso ha sido recreada en sets para lograr tomas icónicas. Gracias a ello, su magia ha llegado a millones de hogares alrededor del mundo.

Estas son algunas de las películas que la han inmortalizado:

Roman Holiday (Vacaciones en Roma)

Estrenada en 1953 y dirigida por William Wyler, esta cinta protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck muestra algunos de los rincones más bellos de Roma.

La Fontana di Trevi aparece como una de sus locaciones más recordadas, destacando su romanticismo y elegancia, convirtiéndola en un símbolo del amor y la aventura.

Three Coins in the Fountain (Tres monedas en la fuente)

La película de 1954 popularizó aún más la tradición de lanzar monedas a la fuente para pedir deseos, especialmente relacionados con el amor.

Las protagonistas arrojan monedas a la Fontana di Trevi con la esperanza de encontrar pareja, reforzando una costumbre que continúa hasta nuestros días.

La Dolce Vita

En 1960, Federico Fellini regaló al mundo una de las escenas más icónicas del cine: Anita Ekberg entrando a la fuente junto a Marcello Mastroianni.

Aunque la escena parece grabada en el lugar, fue recreada en un set, pero su impacto fue tan grande que consolidó a la Fontana di Trevi como un ícono cinematográfico.

Totòtruffa ’62

Esta comedia italiana de 1961, protagonizada por Totò y Nino Taranto, sí utilizó la fuente como locación real.

Una de sus escenas más divertidas muestra a un personaje intentando vender la Fontana di Trevi a un turista desprevenido, convirtiéndose en un clásico del humor italiano.

Lizzie McGuire: Estrella Pop

En esta película familiar del 2003, Lizzie conoce a Paolo después de lanzar una moneda a la fuente.

La Fontana di Trevi fue una de las locaciones reales del filme dirigido por Jim Fall, mostrando a nuevas generaciones la magia de Roma y sus rincones más emblemáticos.

Elsa y Fred

La película de 2005, dirigida por Marcos Carnevale, es una historia conmovedora sobre el amor en la tercera edad.

Incluye una escena entrañable en la Fontana di Trevi, donde Elsa busca recrear el momento de La Dolce Vita, rindiendo homenaje al cine clásico.

La Fontana di Trevi no solo es un tesoro arquitectónico, también es un escenario lleno de historias, sueños y recuerdos. Cada película que la ha retratado contribuye a que nuevas generaciones se enamoren de su magia y la sigan reconociendo como uno de los lugares más especiales del mundo.