Qué tenis usó Bad Bunny en la conferencia del Super Bowl y cuánto cuestan

Estamos a pocos días de que Bad Bunny haga historia en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, y por ello la NFL organizó una conferencia de prensa en la que el cantante abrió su corazón y confesó lo mucho que representa dicha presentación, aunque todavía no logre dimensionar su magnitud.

Para ser honesto, no sé cómo me siento. Es decir, estoy todavía a la mitad de mi gira, los Grammy… Pero he estado trabajando mucho para esta presentación del domingo. Es demasiado gratificante, tengo mucho agradecimiento”, expresó al inicio.

Por momentos en inglés y otros en español, Benito Antonio Martínez Ocasio no perdió la oportunidad de agradecer a sus seguidores y al público latino, sobre todo, considerando el contexto político actual, donde estos sectores de la población han sido constantemente señalados. "Benito, hermano, ya eres mexicano", le gritó uno de los asistentes.

Conferencia de prensa de Bad Bunny Getty Images via AFP

Los tenis de Bad Bunny que cautivaron internet

Si por algo destaca el cantante puertorriqueño es por su look nada discreto. Pese a los 26°C de California, Bad Bunny apareció con un enorme abrigo gris de mink, encima de un elegante traje del mismo color y un gorro que hacía juego.

Sin embargo, algo que llamó la atención fueron sus tenis. No se trataba de un modelo conocido; de hecho, se puede decir que la conferencia de la NFL sirvió como lanzamiento ‘oficial’ de su nueva colaboración con la marca Adidas: los BAD BO 1.0.

Bad Bunny lució sus tenis de Adidas durante la conferencia previa al Super Bowl Getty Images via AFP

Lo que debes saber sobre los BAD BO 1.0

Los tenis que hoy utilizó Benito eran de gamuza color crema, con detalles en negro y otros en azul; sin embargo, los 'originales', eran de diferente color.

De acuerdo con la página de Adidas, se trata de una edición limitada de 1,994 pares (esto, por el año del nacimiento de Bad Bunny). La versión que sólo está -por ahora- a la venta en Estados Unidos y Puerto Rico es color café con crema, y los logos de la marca así como el número de serie contrastan en azul.

Medios especializados destacan que estos tenis son de corte medio-alto inspirado en los modelos que utilizan basquetbolistas, aunque con claras referencias a la cultura urbana. Por cierto, los BAD BO 1.0 están confeccionados en gamuza y tienen suela media.

En la página de Adidas desafortunadamente informaron que ya están agotados, pero el precio sigue visible: 160 dólares (unos 2,781 pesos mexicanos, aproximadamente).

Ya no hay tenis de Bad Bunny y Adidas. Adidas.

¿Ya nunca podrás comprarlos?

La buena noticia, es que ya viene un nuevo modelo de los BAD Bo 1.0 y se llaman Resilience, el cual trascedió que estará a la venta en México a partir del 9 de febrero.

Bad Bunny y su relación con la marca

La alianza entre Bad Bunny y Adidas, iniciada en 2021, ha redefinido el concepto de colaboración entre el streetwear y la cultura latina. No se trata solo de poner un nombre a un producto: Benito Antonio Martínez Ocasio ha logrado impregnar su identidad excéntrica y nostálgica en siluetas clásicas como el Forum Buckle Low, el Response CL y el Campus.

El éxito radica en la narrativa: desde el homenaje a su rutina matutina con ‘The First Café’ hasta la estética escolar de ‘Back to School’ y los nuevos BAD BO 1.0. Estos diseños destacan por su robustez, el uso de materiales premium como gamuza, y detalles icónicos como la doble lengüeta y el logotipo del ojo.

Más allá de las ventas agotadas en minutos, esta unión posiciona a Adidas como competidor directo en el mercado de coleccionistas dominado por Nike. Es una colaboración que celebra la autenticidad, convirtiendo cada par en un objeto de culto que une la moda urbana con la esencia del Caribe.