Poncho de Nigris atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera pública. Acostumbrado a la polémica, el influencer, empresario y conductor dejó ver una faceta poco conocida al romper en llanto durante una entrevista con Melo Montoya, donde habló sin filtros sobre la presión que enfrenta con Ring Royale, su nuevo proyecto de boxeo espectáculo.

El evento, programado para el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, representa una de las apuestas más grandes que ha hecho De Nigris en su vida profesional. Sin embargo, lejos de mostrarse confiado al cien por ciento, el regiomontano reconoció que el miedo y la ansiedad también forman parte del proceso.

Obviamente, como soy una persona polémica, hay mucha gente que me quiere ver perder. Hay mucha crítica, pero estoy llorando de emoción. Sé que vamos a hacer algo ching…, confesó visiblemente conmovido.

El temor de no llenar la Arena Monterrey

Uno de los puntos que más impacto tuvo en la entrevista fue cuando Poncho habló del reto que implica llenar un recinto de la magnitud de la Arena Monterrey. Para él, Ring Royale no es solo un evento más, sino una prueba personal y profesional.

Poncho de Nigris admitió que, al inicio, se lanzó sin medir todas las consecuencias:

Me tiré como gorda en tobogán y dije: ‘lo voy resolviendo en el camino’, y ya cuando iba a la mitad, dije: ‘¿en dónde me metí?

Estas palabras reflejan el nivel de presión que siente, especialmente al saber que cualquier error será amplificado por sus detractores, quienes están esperando verlo fallar.

La pelea que nunca fue: Adrián Marcelo fuera del cartel

Durante la charla, también se abordó una de las grandes ausencias del evento: Adrián Marcelo. La posible pelea entre ambos era uno de los enfrentamientos más esperados por el público, debido a la larga rivalidad mediática que han sostenido durante años.

Sin embargo, Poncho confirmó que Marcelo rechazó participar, lo que obligó a modificar la narrativa original del evento. Incluso, expresó dudas de que en algún momento acepte subirse al ring.

Esta negativa fue uno de los primeros golpes emocionales para la organización de Ring Royale, ya que muchos seguidores esperaban ver ese combate como el plato fuerte de la noche.

¿Quiénes pelearán en Ring Royale?

Pese a los obstáculos, la cartelera de Ring Royale se mantiene como una de las más llamativas del boxeo espectáculo en México. Entre los duelos confirmados destacan:

Nicola Porcella vs Aldo de Nigris

Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Además, participarán influencers y personalidades digitales como Cry y Pablo Chagra, ampliando el alcance del evento a distintas audiencias.

¿Rivalidad con Supernova?

Uno de los temas que más se comenta en redes es la supuesta rivalidad entre Ring Royale y otros eventos similares, en especial Supernova, que ha ganado notoriedad en el mundo del boxeo entre celebridades.

Aunque Poncho de Nigris no mencionó directamente una competencia frontal, sí dejó claro que su intención es ofrecer un espectáculo distinto, más grande y más arriesgado. Para lograrlo, aseguró que ha “tirado la casa por la ventana”, invirtiendo grandes sumas de dinero y apostando su prestigio personal.

Precios de los boletos para Ring Royale

Los boletos para Ring Royale ya están a la venta y los precios varían según la zona de la Arena Monterrey:

VIP: $6,820

Ring Side: $5,600

Diamante: $4,746

Retráctil Oro: $3,263

Zonas intermedias desde $2,259

Preferente desde $1,130

Luneta: $879

Balcón: $628

Más allá de si Ring Royale resulta un éxito o no, la entrevista dejó claro que para Poncho de Nigris este proyecto tiene una carga emocional profunda. No solo se juega dinero, sino credibilidad, orgullo y la oportunidad de demostrar que puede reinventarse.

Entre lágrimas, Ring Royale se perfila como uno de los eventos más comentados del año, y su resultado podría marcar un antes y un después en la carrera de Poncho de Nigris.

