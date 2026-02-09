Gabriela Berlingeri, supuesta prometida de Bad Bunny, asistió al Super Bowl; ¿confirma su romance?

Gabriela Berlingeri volvió a llamar la atención luego de una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una señal clara hacia Bad Bunny. La diseñadora puertorriqueña, quien en los últimos días ha levantado sospechas de haberse reconciliado con el reguetonero y hasta haberse comprometido con él, acudió al Super Bowl.

Mientras los ojos del mundo estaban puestos en el Super Bowl y en la actuación estelar de Bad Bunny, Gabriela subió una foto a sus historias en redes sociales en donde mostraba que se encontraba en el estadio donde se realizó este evento en el que el reguetonero dio un show en el medio tiempo.

Gabriela Berlingeri apoya a Bad Bunny

Además de estar presente en el Super Bowl para apoyar a Bad Bunny, Gabriela Berlingeri la semana pasada también dio de que hablar, y que todo indica que estuvo presente en os Premios Grammy 2026.

En este evento, Bad Bunny fue reconocido con el galardón a Álbum del Año por su disco Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer artista con un álbum en español que obtiene ese reconocimiento.

A medida que pasaban las horas, las redes comenzaron a llenarse de comentarios sobre la relación entre Benito (nombre real de Bad Bunny) y Gabriela. Muchos usuarios recordaron que no es la primera vez que la influencer publica señales en fechas importantes para el cantante, lo que alimentó aún más la idea de que estarían juntos nuevamente.

En meses anteriores, ya se hablaba de que Gabriela Berlingeri y Bad Bunny se habrían reencontrado en Puerto Rico. Algunos medios y usuarios de redes sociales sostienen que la cercanía entre ambos se habría intensificado durante el verano, y que incluso estarían comprometidos.

Bad Bunny en el Super Bowl

Por otro lado, uno de los momentos más comentados del Super Bowl fue el espectáculo de medio tiempo. Bad Bunny fue el encargado de liderar una presentación repleta de energía, ritmos latinos y un mensaje muy claro de unidad e inclusión. Su actuación fue celebrada por miles de fanáticos y espectadores alrededor del mundo.

Durante el show, el artista nombró a todos los países de Latinoamérica, dejando en claro su deseo de representar a toda una comunidad en uno de los escenarios más grandes del planeta. El tono del espectáculo estuvo marcado por la emoción, el baile y un fuerte mensaje que tocó el corazón de muchos.

Las celebridades que se pronunciaron sobre el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl Grosby

En un punto clave del show, Bad Bunny se dirigió al público con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “Lo único más fuerte que el odio es el amor”. Esta declaración fue interpretada como una respuesta directa al clima social actual, marcado por discursos de odio, divisiones políticas y recientes tensiones como las protestas contra el ICE.

PJG