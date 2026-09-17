Aylín Mujica revela que cuerpo de su hijo ya fue cremado; en este lugar dejará las cenizas de Mauro

Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez. A dos meses de su partida, la actriz habló sobre el proceso de duelo que ha enfrentado y reveló qué hará con las cenizas de su hijo.

Durante este tiempo, la actriz ha contado con el apoyo de familiares y amigos para afrontar la pérdida de Mauro, quien falleció después de enfrentar un cuadro grave de neumonía.

Ahora, compartió nuevos detalles sobre la despedida de su hijo y explicó que las cenizas serán llevadas a un lugar especial, relacionado con una de las cosas que más le gustaban a Mauro: el mar.

¿Cómo ha vivido Aylín Mujica la pérdida de su hijo?

En exclusiva para el programa Ventaneando, la actriz contó que ha atravesado por un momento muy complicado desde la muerte de su hijo y compartió que, durante los primeros momentos de su duelo, le pidió a Mauro que le diera fuerza para continuar.

“Hace dos meses que se fue mi hijo, se llevó una parte de mi alma, pero siento que la vida es muy bonita y cuando vi su cuerpo hace dos meses en Barbados lo único que le pedí es que me mandara fortaleza y yo creo que me escuchó. Me escuchó mientras su padre se estaba derrumbando, acepté que me arrancaran un pedazo de mi alma y tengo dos hijos más y si me derrumbo ¿quién los va a cuidar?”.

La actriz también ha hablado de la importancia que tuvo el acompañamiento de sus seres queridos durante este proceso, mientras busca continuar con su vida y cuidar a sus otros hijos.

¿Dónde serán depositadas las cenizas de Mauro, hijo de Aylín Mujica?

Aylín Mujica explicó que para ella también fue fundamental recibir el apoyo de una tanatóloga, quien la acompañó durante el proceso de duelo y la ayudó a afrontar la despedida de su hijo.

La actriz señaló que está a la espera de que las cenizas de Mauro sean entregadas y que serán depositadas en un lugar muy especial: un espacio submarino destinado específicamente para este propósito.

“Estamos esperando a que una valija diplomática de Barbados a Miami lleguen las cenizas a casa y en cuanto yo termine el proyecto que estoy haciendo en Colombia, vamos a tirar las cenizas en el único cementerio que existe en el mundo debajo del mar y que está lleno de símbolos que a Mauro le encantaban, leones, extraterrestres. Puedes hacer como una plaquita y ponerla ahí”.

Además, Aylín explicó que eligió este sitio porque está permitido depositar las cenizas y porque el mar tenía un significado especial para su hijo.

“Es ilegal tirar las cenizas en el mar, pero este lugar es específico para eso. Es el único cementerio bajo el mar que existe y a Mauro le encantaba el mar y pues ahí va a ser depositado”.

Aylín Mujica recuerda a su hijo Mauro con amor

Finalmente, la actriz aseguró que Mauro continúa presente en su vida y que piensa en él constantemente, mientras atraviesa un duelo que, como ha expresado, todavía continúa.

“No hay un segundo de mi vida que no hable con él y que no le diga cuánto lo amo. El amor va a ser toda la vida”.

Para Aylín, la ausencia de su hijo sigue siendo parte de su día a día, pero también ha encontrado fortaleza en el amor que siente por él y en el recuerdo que conserva de Mauro.