El misterio de las joyas de Hayden Panettiere: su exprometido ya pidió una investigación

El misterio alrededor de las pertenencias de Hayden Panettiere crece después de que Wladimir Klitschko, exprometido de la actriz y padre de su hija Kaya, solicitara una investigación policial por la desaparición de algunas joyas que pertenecían a la intérprete.

De acuerdo con documentos presentados ante un tribunal de Los Ángeles, Klitschko asegura tener información de que una persona que estuvo relacionada con Hayden habría llevado algunos de sus objetos personales a una casa de empeño después de su muerte, sin contar con autorización para hacerlo.

El exboxeador ucraniano busca ser nombrado tutor del patrimonio de Kaya, de 11 años, y sostiene que esta medida le permitiría tomar acciones legales para proteger los bienes que, según su petición, corresponden a la menor.

Klitschko ya había iniciado este proceso en septiembre, cuando pidió ser designado tutor temporal del patrimonio de su hija. En ese momento argumentó que Kaya tiene derecho a los bienes de su madre y que era necesario actuar cuanto antes para evitar que estos terminaran en otras manos.

Ahora, su preocupación es todavía más concreta; recuperar las pertenencias que no han podido ser localizadas.

Algunas joyas de Hayden Panettiere no aparecen

En la nueva solicitud, Wladimir Klitschko afirma que una persona ajena a la familia habría vendido determinados objetos de Hayden Panettiere. El problema es que la casa de empeño involucrada no habría proporcionado información sobre las piezas.

Según el expediente, el establecimiento indicó que solamente podría entregar detalles si las autoridades se ponen en contacto directamente con ellos.

Por eso, Klitschko considera que existe el riesgo de que otros objetos sean vendidos, trasladados o desaparezcan antes de que puedan ser recuperados.

Wladimir Klitschko afirma que una persona ajena a la familia habría vendido determinados objetos de Hayden Panettiere Facebook fans de Hayden Panettiere

La situación también se complica porque, hasta ahora, no habría un representante legal encargado de administrar formalmente el patrimonio de la actriz. Para el padre de Kaya, esta falta de representación dificulta que alguien pueda solicitar oficialmente la intervención de la policía.

Los documentos también señalan que algunas pertenencias de Hayden fueron retiradas de su vivienda en Los Ángeles. Antes de su muerte, la actriz había contratado seguridad para proteger la propiedad debido a preocupaciones sobre el acceso no autorizado al inmueble.

Después de su fallecimiento se cambiaron las cerraduras y algunas prendas, accesorios y otros objetos fueron trasladados a distintos lugares. Sin embargo, varias joyas y pertenencias personales siguen sin aparecer o no han podido ser contabilizadas.

El conflicto por las pertenencias de la actriz

El caso incluso alcanzó a los padres de Hayden Panettiere, Lesley Vogel y Skip Panettiere. Entre las pertenencias que quedaron bajo resguardo se encuentran unos aretes que la actriz llevaba cuando murió.

El informe forense señala que las piezas fueron retiradas durante la autopsia y posteriormente colocadas en una caja de seguridad. El problema surgió cuando sus padres dieron instrucciones diferentes sobre el lugar al que debían enviarse.

Entre las pertenencias que quedaron bajo resguardo se encuentran unos aretes que la actriz llevaba cuando murió. @haydenpanettiere

De acuerdo con el documento, ambos fueron informados de que los objetos personales de Hayden no serían entregados hasta que existiera un acuerdo entre ellos.

Mientras el conflicto por las pertenencias continúa, personas cercanas a la familia han respaldado la petición de Klitschko y su intención de proteger los bienes que podrían corresponderle a Kaya.

El informe forense señala que las piezas fueron retiradas durante la autopsia y posteriormente colocadas en una caja de seguridad. Image Press Agency

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto a los 36 años. La causa de muerte fue determinada como una intoxicación accidental provocada por los efectos combinados de varias sustancias, entre ellas fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

Tras su muerte, Wladimir Klitschko recordó públicamente a la actriz y aseguró que se encargaría de que su hija Kaya conservara el recuerdo de su madre.

Por ahora, el tribunal de Los Ángeles todavía no ha resuelto la solicitud. Mientras tanto, el paradero de algunas de las joyas y pertenencias de Hayden Panettiere sigue siendo una incógnita.