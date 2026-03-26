El guardia señalado por intervenir en el incidente entre Chappell Roan y la hija del futbolista Jorginho, ocurrido en un hotel de São Paulo, presentó su versión de los hechos.

Identificado como Pascal Duvier, negó las acusaciones que circularon en redes y aseguró que la historia no ocurrió como se ha contado.

El incidente ocurrió fuera del festival, en el hotel donde se hospedaban los artistas. Este tipo de espacios suele ser más complicado de controlar, ya que fans y equipos de trabajo coinciden en el mismo lugar.

Pascal Duvier rompe el silencio sobre lo ocurrido con Chappell Roan

A través de sus redes, el guardia fue directo. Dijo que lo que se está diciendo es falso y que se trata de difamación. También dejó claro que normalmente no responde a rumores, pero que decidió hacerlo por el alcance que tomó el caso.

Al mismo tiempo, reconoció que sí intervino. Según explicó, fue una decisión que tomó en el momento, con base en lo que estaba viendo y en información previa sobre la situación en el lugar.

No habló de órdenes ni de instrucciones. Insistió en que fue una acción propia.

“Asumo toda la responsabilidad de las interacciones del pasado 21 de marzo”, señala Duvier.

Aclara que no trabaja con Chappell Roan

Asimismo, en su declaración dijo que NO forma parte del equipo de seguridad de Chappell Roan. Con eso, busca deslindar a la cantante de lo ocurrido.

También aseguró que el contacto con la madre de la menor fue breve y sin conflicto, algo que contrasta con algunas versiones que circularon en redes.

Aun así, admitió que el resultado no fue el mejor y que asume su responsabilidad por lo que pasó.

“Las acciones que realicé no fueron en nombre de Chappell Roan, su equipo de seguridad personal, su equipo de gestión ni de ninguna otra persona”.

“Asumo lo ocurrido”, afirma guardia tras polémica con Chappell Roan IG chappellroan

¿Qué dijo Chappell Roan sobre la polémica?

Antes de que el guardia hablara, la cantante ya había reaccionado. Chappell Roan explicó que no vio el momento y que no tuvo contacto con la menor.

También señaló que se enteró de lo ocurrido cuando el tema ya estaba circulando en internet.

Asimismo, la cantante negó haber dado cualquier indicación a personal de seguridad.

Además, dejó claro que no respalda situaciones donde los fans puedan ser tratados de forma injusta.

“No odio a la gente que es fan de mi música. No odio a los niños”, expresó.

La polémica incluso llegó a la política

El caso no se quedó solo en el ámbito del entretenimiento. La discusión creció al punto de involucrar al alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaleire.

El funcionario reaccionó públicamente y aseguró que la cantante no se presentará en el festival Lollapalooza de su ciudad mientras él continúe en el cargo. Su postura fue interpretada como un veto directo.

“Asumo lo ocurrido”, afirma guardia tras polémica con Chappell Roan Instagram

Señalamientos en redes y presión sobre la imagen pública

Tras el incidente, comenzaron a aparecer comentarios que van más allá de lo ocurrido en Brasil. Algunos usuarios señalaron que este tipo de situaciones no serían nuevas y que formarían parte de un patrón en el comportamiento del entorno de la cantante.

Hasta ahora, no hay confirmación de esos señalamientos, pero han contribuido a mantener el tema activo.

Mientras tanto, Chappell Roan se mantiene en su postura inicial, sin participación en el incidente y sin relación directa con quien intervino.

El caso sigue abierto en conversación pública, ahora con más voces involucradas y con una versión directa de quien estuvo en el centro del momento.