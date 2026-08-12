¡Arde LCDLF! Salida de Fede Vigevani desata indignación por regreso de Mariana Ochoa

La salida de Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México 2026, desató una ola de reacciones en redes sociales, principalmente por el regreso de Mariana Ochoa al reality. Aunque la participación del creador de contenido formaba parte de una dinámica previamente establecida, algunos espectadores cuestionaron que Mariana fuera elegida para volver a la competencia.

Fede permaneció 15 días dentro de la casa y, durante la gala del martes 11 de agosto abandonó el programa. Su salida estaba contemplada desde el inicio, pues había ingresado como infiltrado y tenía la misión de cumplir diferentes retos.

Foto de IG: La Casa de los Famosos

¿Por qué la salida de Fede causó molestia?

Tras conocerse que Mariana Ochoa ocuparía nuevamente un lugar dentro de la casa, algunos usuarios manifestaron su inconformidad y aseguraron que preferían que Ximena Herrera regresara al programa.

De acuerdo con las opiniones compartidas en redes sociales, el regreso de Ximena habría sido más justo debido a que ella no había tenido contacto con el exterior durante su participación.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos México

Además, hubo quienes pusieron en duda el nivel de apoyo que la cantante habría recibido durante la votación.

Algunos usuarios cuestionaron que Mariana continúe en la competencia, pues consideran que haber dado varias entrevistas y tenido acceso al celular le habría permitido conocer quiénes son los participantes más fuertes.

Mariana ya dio un buen de entrevistas, ya tuvo el celular, ya sabe quiénes están fuertes, no me sorprendería que se acerque a los que están fuertes!", se lee en comentarios.

A la primera que nominen a Mariana la sacamos!!”, escribió otro internauta.

Otros seguidores coincidieron con esta postura y aseguraron que, en caso de verla nominada, votarían para que abandone el programa.

Ximena Herrera y Mariana Ochoa en El Exilio. Captura de Pantalla

La inconformidad de algunos espectadores llegó al punto de que varios usuarios aseguraron que preferían cambiar de reality y comenzar a seguir La Granja VIP. Entre los comentarios que circularon en redes sociales se pueden leer mensajes como: “Un fiasco! Vámonos a ver La Granja VIP”.

¿Qué ocurrió con Fede durante la gala?

Durante la transmisión en vivo del martes 11 de agosto, La Jefa llamó a Fede al confesionario para comunicarle que había llegado el momento de abandonar la casa después de dos semanas de convivencia.

Posteriormente, La Jefa pidió a los habitantes reunirse en el jardín. Fue entonces cuando el creador de contenido decidió revelarles entre lágrimas que su salida había sido planeada desde el comienzo del reality.

Fede explicó pidió a sus compañeros que no lo vieran como un traidor. La noticia sorprendió a los habitantes, quienes, pese a la revelación, se acercaron para despedirse de él.

¿Cuál era la misión de Fede dentro de La Casa de los Famosos México?

Fede Vigevani no llegó al programa como un participante convencional. Su incorporación formó parte de una dinámica en la que debía permanecer dentro de la casa como infiltrado y cumplir distintas misiones asignadas por La Jefa y el público.

Por esta razón, su salida no estuvo relacionada con una eliminación tradicional, sino que ya estaba contemplada desde el inicio de su participación.

¿Qué pasará con Mariana Ochoa tras su regreso?

La producción confirmó que Mariana Ochoa se reincorporará nuevamente a La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, durante esta semana tendrá condiciones diferentes al resto de los habitantes: no podrá ser nominada y tampoco tendrá permitido nominar a sus compañeros.

Esta situación también generó debate entre los seguidores del programa, quienes continúan cuestionando si su regreso representa una ventaja frente a los demás participantes.