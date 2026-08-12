Rod Stewart con problemas de salud: conciertos cancelados en México y cómo solicitar reembolso

Tras problemas de salud que venía arrastrando desde junio, Rod Stewart canceló por un mes su tour de despedida, incluyendo fechas en México.

Luego de haber cancelado dos conciertos por inconvenientes médicos, Rod Stewart decidió extender su recuperación por un mes. Algo que afecta a las presentaciones que tenía previstas en el país.

Cancelaciones de Rod Stewart

Rod Stewart cancela gira. Especial

Hace algunas semanas los problemas de salud comenzaron a afectar a Rod Stewart, desde que canceló, en junio pasado, un show en California.

Sin embargo, los problemas siguieron y en julio terminó abruptamente un concierto tras casi desvanecerse en el escenario.

El 8 de agosto canceló un concierto en Cincinnati debido a que necesitó someterse a un procedimiento médico “menor”.

Tras el evento de Cincinnati, Rod Stewart tenía agendada una fecha en Cleveland, sin embargo, ésta también fue cancelada.

Todo al parecer se complicó y llegó al punto en donde su equipo informó sobre la cancelación de algunas fechas en Estados Unidos, una residencia en Las Vegas y shows en México.

Conciertos cancelados de Rod Stewart en México

Rod Stewart cancela gira. Especial

Aunque inicialmente no se sabía si la cancelación del tour se extendería a las fechas que daría en México, este miércoles 12 de agosto, OCESA emitió un aviso importante sobre las presentaciones de Rod Stewart en el país.

De acuerdo con la información oficial, las tres fechas que tenía previstas en México el legendario músico, compositor y productor británico, quedaron canceladas.

Es decir, no se realizarán las presentaciones:

En Monterrey, el 9 de septiembre

Guadalajara, 11 de septiembre

Ciudad de México, 13 de septiembre

Por lo anterior se entiende que, por lo que resta del 2026, no habrá más presentaciones de Rod Stewart en el país. De acuerdo con la página oficial del intérprete de “Maggie May”, sólo hay fechas agendas hasta 2027.

¿Cómo solicitar reembolso?

El proceso de reembolso para los conciertos cancelados de Rod Stewart en México, es fácil de solicitar, según OCESA.

Para las personas que compraron sus entradas en línea, recibirán el reembolso total de manera automática, incluidos los cargos por servicio de Ticketmaster.

El dinero será reflejado en la tarjeta con la que se efectuó la compra, de acuerdo con los tiempos establecidos por la institución bancaria, por lo que en estos casos no será necesario iniciar una solicitud adicional.

En cambio, en el caso de los boletos adquiridos en taquilla, los asistentes podrán solicitar la devolución directamente en el mismo lugar donde realizaron la compra durante los próximos días.

La promotora recomendó consultar sus canales oficiales y la política de compra de Ticketmaster para conocer detalles adicionales sobre los tiempos y procedimientos correspondientes.

¿Qué le pasó a Rod Stewart?

Rod Stewart cancela gira. Especial

Según el aviso emitido por la misma promotora, el cantante se sometió “con éxito a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario”.

Los médicos están satisfechos con su recuperación; Rod se encuentra muy bien y ya ha retomado sus actividades cotidianas con normalidad”, señala el comunicado.

Sin embargo, pese a la evolución favorable, las recomendaciones médicas obligaron al intérprete de ‘Maggie May’ a modificar sus planes inmediatos.

Por recomendación de sus médicos, se tomará las próximas 4 semanas para recuperarse y recobrar plenamente su condición física antes de regresar a los escenarios”, detalló OCESA.

De hecho, el propio músico lamentó tener que suspender los conciertos y aprovechó el comunicado para agradecer tanto al personal médico como a sus seguidores:

Yo me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria”.

Asimismo, reconoció que la decisión de cancelar las fechas le genera frustración, especialmente porque esperaba reencontrarse con el público: