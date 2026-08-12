Muere Michiel Vandeweert a los 28 años: El streamer que inspiró al mundo con progeria

Michiel Vandeweert, creador de contenido originario de Diepenbeek, Bélgica, murió a los 28 años después de haber convertido su historia de vida con progeria en un mensaje de optimismo para miles de personas.

El fallecimiento del creador de contenido fue confirmado por su familia con un mensaje en el que buscaron transmitir el mensaje de vida que Vandeweert llevó a sus redes sociales todo el tiempo.

Su trayectoria lo llevó a convertirse en una personalidad reconocida en redes sociales. A través de YouTube, Instagram y Twitch mostró diferentes aspectos de su vida, incluidos sus contenidos relacionados con los videojuegos reuniendo a más de 90 mil seguidores. Además de su vida digital publicó el libro Ik ben Michiel (“Soy Michiel”), donde relató cómo enfrentaba una condición que podía limitar considerablemente su expectativa de vida.

La forma en que afrontó la vida fue recordada por el alcalde de Diepenbeek, Rik Kriekels, quien en un mensaje tras su muerte señaló: “A veces la gente se queja y se lamenta mucho por cosas sin importancia. Al observar cómo vivió Michiel su vida, uno solo puede sentir admiración”.

¿Qué es la progeria, enfermedad que padecía Michiel Vandeweert?

Michiel Vandeweert fue diagnosticado con progeria, también conocida como síndrome de Hutchinson-Gilford, es una enfermedad genética extremadamente rara que provoca un envejecimiento acelerado del organismo. Los niños que nacen con esta condición suelen presentar un desarrollo aparentemente normal durante los primeros meses de vida, pero los primeros signos comienzan a aparecer alrededor del primer o segundo año. En su caso, su pronóstico de vida era de solo 12 años, tres años menos que el pronóstico de vida general.

Entre sus principales características se encuentran el crecimiento limitado, pérdida de cabello, cambios en la piel y un desgaste progresivo del sistema cardiovascular. Esta última complicación representa uno de los principales riesgos para quienes viven con la enfermedad.

Michiel Vandeweert superó el pronóstico y logró convertirse en uno de los pacientes con mayor longevidad registrados con progeria.