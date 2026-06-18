¿No hay vuelta atrás? El fuerte mensaje de Arath de la Torre tras las lágrimas de perdón de su hermano Ulises

La relación entre Arath de la Torre y su hermano Ulises vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Aunque recientemente Ulises sorprendió al romper en llanto y ofrecer una disculpa pública al conductor de televisión, todo indica que la reconciliación entre ambos aún está lejos de concretarse.

¿Qué dijo Ulises de la Torre?

Durante una emotiva entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, Ulises de la Torre habló como pocas veces sobre la profunda distancia que existe entre él y su hermano mayor. El actor y conductor confesó que llevan varios años sin comunicarse y reconoció que la ausencia de Arath sigue siendo una herida difícil de cerrar.

El conductor rompió en llanto al ofrecerle una disculpa pública. Mezcalent

Según relató, el distanciamiento actual comenzó en mayo de 2020 y desde entonces no han compartido llamadas, mensajes ni encuentros familiares. Ni siquiera fechas importantes como cumpleaños, Navidad o celebraciones especiales han servido para acercarlos nuevamente.

Lo extraño mucho”, confesó Ulises, quien también lamentó haberse alejado de sus sobrinos durante todo este tiempo.

¿Por qué se dejaron de hablar Arath de la Torre y su hermano Ulises?

El también emprendedor, quien recientemente ha dado de qué hablar por el éxito de su negocio de tacos en la Ciudad de México, explicó que aunque no hubo una pelea directa o una confrontación pública, la relación comenzó a deteriorarse años atrás mientras ambos trabajaban en televisión.

La ruptura familiar entre ambos comenzó hace varios años y se agravó en 2020. Mezcalent

De acuerdo con su versión, algunas diferencias personales y profesionales fueron enfriando el vínculo poco a poco hasta llegar a una separación prácticamente total.

¿Cuál fue el mensaje de Ulises de la Torre para Arath de la Torre?

Visiblemente conmovido, Ulises aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a Arath, uno de los momentos más comentados de la entrevista.

Te amo, carnal. Tuvimos una infancia difícil y ya estamos grandes, ya tenemos hijos y ha pasado mucho tiempo”, expresó.

Ulises aseguró que nunca quiso lastimar a Arath ni a su familia. Especial

Entre lágrimas, también ofreció una disculpa pública por cualquier situación que hubiera podido lastimar a su hermano.

Si en algún momento te expuse, te falté al respeto o pensaste que podía ser una amenaza para tu familia, nunca fue mi intención. Te ofrezco una disculpa de todo corazón”, dijo.

Además, aseguró que tanto su corazón como sus brazos permanecen abiertos para una posible reconciliación y agradeció a Arath por los años en que intentó cuidarlo y orientarlo.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su deseo de ver a los hermanos reunidos nuevamente después de tantos años de separación.

¿Cuál fue la respuesta de Arath de la Torre para el mensaje de su hermano?

Sin embargo, horas después ocurrió algo que muchos interpretaron como una respuesta indirecta por parte de Arath de la Torre.

Arath compartió una reflexión que muchos tomaron como respuesta indirecta. Mezcalent

A través de sus historias de Instagram, el conductor del programa Hoy compartió una reflexión que llamó poderosamente la atención de sus seguidores. Aunque posteriormente eliminó la publicación, varios usuarios lograron capturarla y difundirla en distintas plataformas. La frase compartida decía:

No me gusta echarle nada en cara a nadie, pero a veces dan ganas de contar todo lo que uno hizo en silencio, solo para que entiendan lo fácil que algunas personas olvidan quién estuvo cuando nadie más aparecía. Lo más increíble es que después cambian la historia, se ponen el traje de víctimas y todavía esperan aplausos”.

Junto al mensaje, Arath agregó una breve frase que generó aún más interpretaciones: “Estoy en paz, gracias”.

El mensaje del conductor de Hoy habló sobre silencios, lealtad y recuerdos olvidados. IG

Para muchos internautas, la publicación pareció una respuesta directa a las declaraciones de Ulises y a los comentarios que comenzaron a exigirle públicamente que retomara el contacto con su hermano.

Aunque Arath no mencionó nombres ni confirmó que la reflexión estuviera relacionada con la entrevista, la coincidencia en los tiempos provocó una ola de especulaciones.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que ambos atraviesan un distanciamiento. Según ha contado Ulises, a lo largo de los años la relación se ha fracturado en varias ocasiones, aunque nunca habían pasado tanto tiempo sin hablarse.

Paradójicamente, pese a la distancia, Arath ha evitado expresarse negativamente sobre su hermano en entrevistas recientes. Incluso cuando fue cuestionado sobre el nuevo negocio de Ulises, le deseó éxito y reconoció su esfuerzo para salir adelante.

Por ahora, el panorama parece incierto. Mientras Ulises insiste en que está dispuesto a reconstruir la relación y mantiene abierta la puerta del perdón, el reciente mensaje de Arath sugiere que aún existen heridas que no han terminado de sanar.