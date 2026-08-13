¿Habrá temporada 5 de Ted Lasso? Apple TV abre la puerta a más entregas de la serie

La cuarta temporada de Ted Lasso ha tenido éxito con apenas los primeros episodios transmitidos en la nueva aventura del entrenador, ahora a los mandos del equipo femenil del AFC Richmond y, por ello, mientras muchos pensaban que el proyecto protagonizado por Jason Sudeikis estaba en su época final, la situación podría ser muy diferente para la producción de Apple TV.

En el marco de la difusión de los nuevos episodios, el vicepresidente de servicios de la compañía de la manzana, Eddy Cue, abordó la viabilidad de prolongar la franquicia en una entrevista concedida al portal especializado Screen Rant. Durante la conversación, el ejecutivo se mostró optimista respecto al desempeño del material reciente y la posibilidad de otorgar una luz verde para una quinta temporada.

"Eso espero", contestó Cue a Screen Rant sobre la renovación para una quinta etapa. "Ciertamente es lo suficientemente buena para eso. Así que creo que hay muchas historias por delante. Estaremos allí. No hay de qué preocuparse", afirmó el directivo.

Para algunos, la cuarta temporada generaba dudas dado que Ted Lasso pasaría de dejar de dirigir a su equipo de la Premier, pero las aventuras en los primeros capítulos en la segunda división femenil con el cuadro de Richmond han generado números positivos.

Las palabras de Eddy Cue podrían solidificarse en un acuerdo al cual tuvo acceso Deadline, los integrantes principales del elenco —entre quienes figuran Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brendan Hunt, Brett Goldstein y Jeremy Swift— habrían pactado acuerdos contractuales por un periodo de tres años, lo cual permitiría al menos una temporada más considerando el tiempo de producción que llevó a crear la más reciente de las temporadas.

Por ahora Apple TV se encuentra transmitiendo cada semana los capítulos y terminarán su emisión el 7 de octubre, tanto en Estados Unidos, México y el resto del mundo.