Mal de amores en Netflix: estreno, reparto y qué inspiró a la nueva serie mexicana

Mal de amores está a punto de llegar a Netflix con una historia que mezcla romance, medicina y los cambios políticos de México.

Renata Vaca encabeza esta nueva producción mexicana como Emilia Sauri, una joven interesada en la medicina que busca abrirse camino en una época marcada por las restricciones para las mujeres y los cambios políticos en México.

¿De qué trata Mal de amores?

Emilia Sauri es una mujer que crece en una familia liberal y desarrolla desde pequeña interés por la medicina, una profesión que intenta ejercer pese a las limitaciones que enfrentaban las mujeres durante la época en la que transcurre la historia.

Su vida también queda marcada por Daniel Cuenca, interpretado por Juan Pablo Fuentes, un aventurero con ideales revolucionarios que forma parte de su historia desde la infancia.

Años después aparece Antonio Zavalza, personaje interpretado por Iván Amozurrutia. Él también es médico, pero a diferencia de Daniel busca la paz en un país que se acerca a un periodo de conflicto.

Emilia queda así entre dos relaciones distintas mientras intenta defender su vocación y decidir qué quiere hacer con su propia vida. Todo ocurre mientras México atraviesa los cambios políticos y sociales que rodean a la Revolución Mexicana.

Mal de amores se estrena en Netflix el 2 de septiembre de 2026. Netflix

¿Qué inspiró la serie Mal de amores?

Aunque la Revolución Mexicana forma parte importante del contexto, Mal de amores no cuenta la vida de una mujer real. Emilia Sauri y los personajes que la rodean pertenecen a la ficción creada por la escritora mexicana Ángeles Mastretta.

La nueva producción de Netflix está basada en la novela Mal de amores, publicada originalmente en 1995. El libro entrelaza la historia de Emilia con los conflictos políticos del país y con su relación con Daniel Cuenca y Antonio Zavalza.

La obra se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de Mastretta. En 1997 obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, uno de los reconocimientos literarios más importantes en español.

Con ese triunfo, Ángeles Mastretta se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Rómulo Gallegos, que para entonces llevaba tres décadas de existencia. La novela fue elegida entre 182 obras que participaron en aquella edición.

Mastretta ya era una autora reconocida antes de Mal de amores. En 1985 publicó Arráncame la vida, otra de sus novelas más conocidas y que años después también dio el salto a la pantalla con una adaptación cinematográfica.

Renata Vaca protagoniza Mal de amores como Emilia Sauri. Netflix

La hija de Ángeles Mastretta lleva Mal de amores a Netflix

La adaptación tiene una conexión directa con la autora de la novela. Catalina Aguilar Mastretta, hija de Ángeles Mastretta, está al frente del proyecto.

Catalina participa como directora, productora y responsable de adaptar el libro para la serie de siete episodios, de acuerdo con la información difundida por Netflix antes del estreno.

La relación familiar detrás de la producción coloca a la novela en manos de una realizadora que conoce de cerca la obra de su madre, pero que ahora debe trasladar a otro formato una historia publicada más de 30 años antes.

Netflix ya había confirmado el proyecto desde 2025, cuando anunció que había terminado el rodaje de Mal de amores. Posteriormente, la plataforma incluyó la producción entre las historias mexicanas que formarían parte de su nueva etapa de contenidos realizados en el país.

Mal de amores adapta la novela de Ángeles Mastretta publicada en 1995. Netflix

¿Quiénes forman el reparto de Mal de amores?

Renata Vaca interpreta a Emilia Sauri, la mujer alrededor de la cual gira la historia. Su personaje busca convertirse en médica mientras intenta encontrar un lugar propio dentro de una sociedad que ofrece pocas posibilidades a las mujeres fuera de los roles establecidos.

Juan Pablo Fuentes interpreta a Daniel Cuenca, el amor que acompaña a Emilia desde su infancia y cuya vida termina ligada a sus ideales políticos y revolucionarios.

El tercer personaje central es Antonio Zavalza, interpretado por Iván Amozurrutia, un médico que entra en la vida de Emilia y representa una relación distinta a la que mantiene con Daniel.

La producción también reúne a actores con una amplia trayectoria en cine y televisión mexicana. Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera forman parte del elenco confirmado por Netflix.

Zurita interpreta al Doctor Cuenca, padre de Daniel y una figura relacionada con el interés de Emilia por la medicina. Miguel Rodarte da vida a Diego Sauri, padre de la protagonista, mientras Diana Bovio interpreta a Josefa Veytia, su madre.

Cassandra Ciangherotti aparece como Milagros Veytia, tía y madrina de Emilia, mientras Juan Pablo Medina interpreta a Rivadeneira. Alejandro Puente da vida a Salvador Cuenca y Sofía Carrera interpreta a Sol García, amiga cercana de Emilia.

Mal de amores tendrá siete episodios disponibles en Netflix. Netflix

¿Cuándo se estrena Mal de amores en Netflix?

La espera será corta. Mal de amores se estrena en Netflix el miércoles 2 de septiembre de 2026, con Renata Vaca como protagonista.

La adaptación tendrá siete episodios y llevará por primera vez la novela de Ángeles Mastretta al formato de serie, más de tres décadas después de su publicación y casi 30 años después de que la escritora hiciera historia al recibir el Premio Rómulo Gallegos por esta obra.