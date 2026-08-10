Apple TV aprueba 'Ascension': La serie de suspenso de Alfonso Cuarón

El próximo capítulo del cineasta mexicano Alfonso Cuarón está listo luego de recibir luz verde por parte de la plataforma de streaming Apple TV para la producción de 'Ascension', una serie dramática de terror psicológico y suspenso que, además, ya tiene designada a la protagonista.

El proyecto, desarrollado a través de su compañía productora Esperanto Filmoj en colaboración con Apple Studios y Anonymous Content, contará con la actriz irlandesa Caitriona Balfe (Outlander, Belfast), esto según ha informado el medio especializado Variety.

Luego del éxito de la serie de suspenso Desprecio, también de Cuarón, la segunda colaboración entre Apple TV y el mexicano era cuestión de tiempo.

El guion fue elaborado por el propio Alfonso Cuarón en conjunto con su hermano Carlos Cuarón. Como en otros proyectos trabajará junto a Natalie Erika James y Christian White (Relic), quienes además fungirán como showrunners, con James asumiendo la dirección principal de los episodios.

.¿De qué trata 'Ascension', la nueva serie de Alfonso Cuarón?

Inspirada libremente en la novela Last Days del autor Adam Nevill, la historia sigue la vida de Rose, una documentalista y madre recientemente divorciada que posee una habilidad destacada para desenmascarar secretos ajenos, pero en su vida personal la situación es muy diferente dado que tiene complicaciones para resolver sus conflictos internos.

La trama se desencadena cuando Rose inicia un proyecto de investigación enfocado en la Iglesia de la Ascensión, un misterioso culto del siglo XX. Aunque en un principio la cineasta encuentra un refugio inesperado dentro de las doctrinas de la organización, de forma paulatina comienza a descubrir aspectos siniestros ocultos bajo la superficie.

De acuerdo con la descripción oficial, la narrativa examina los límites de la inocencia y el mal, cuestionando los sacrificios que una persona es capaz de realizar con tal de proteger a sus seres queridos frente a amenazas imprevistas.

Por ahora, Apple no ha informado de una fecha de estreno. Cuarón no estará en la parte de la dirección de la serie, por lo que esto dejará una oportunidad para que el director de ‘Roma’, ‘Gravity’ entre otras esté dispuesto a tomar nuevos proyectos cinematográficos.

De hecho, Alfonso Cuarón estaba considerado para hacer la próxima cinta de James Bond, pero él mismo decidió apartarse de ello.