Antonio Banderas habla del infarto que casi le cuesta la vida

El actor español Antonio Banderas ha vuelto a conmover al público al recordar uno de los episodios más delicados de su vida: el infarto que sufrió en 2017 y que, según él mismo ha confesado, estuvo a punto de costarle la vida.

A casi una década de aquel momento, el intérprete asegura que esa experiencia no solo marcó un antes y un después en su salud, sino también en su forma de ver el mundo.

Antonio Banderas habla del infarto que sufrió

Conocido por películas como 'La Máscara del Zorro', el actor atravesaba una etapa intensa en su carrera internacional cuando su cuerpo le obligó a detenerse. El incidente ocurrió mientras se encontraba en Londres, donde comenzó a experimentar síntomas graves que derivaron en una intervención de emergencia. Tres arterias obstruidas pusieron en riesgo su vida, obligándolo a replantearse por completo su estilo de vida.

El actor asegura que fue una advertencia que transformó su perspectiva. Grosby Group

En una reciente entrevista con el medio británico The Times, Banderas fue contundente al describir ese episodio como una “advertencia muy seria”. Lejos de verlo únicamente como un momento traumático, el actor lo interpreta hoy como una señal que le permitió redirigir su camino.

Enfrentarme a la muerte cambió mi perspectiva”, confesó.

Regresó a Málaga para reconectar con sus raíces y su familia. IG antoniobanderas

Antonio Banderas revela el motivo por el que dejó Hollywood

Tras ese susto, tomó decisiones radicales. Dejó atrás el ritmo acelerado de Hollywood, vendió propiedades, redujo sus compromisos cinematográficos y regresó a su ciudad natal, Málaga, en España. Este movimiento no fue solo geográfico, sino profundamente emocional: significó reconectar con sus raíces, su gente y una vida más sencilla.

El teatro se convirtió en su principal enfoque profesional. IG antoniobanderas

Uno de los cambios más significativos fue su regreso al teatro, disciplina que considera su verdadera vocación. Banderas se volcó de lleno en este mundo y actualmente lidera el Teatro del Soho en Málaga, un proyecto cultural que impulsa con gran pasión. Para él, este espacio representa mucho más que un negocio: es una forma de expresión y una manera de devolverle algo a su comunidad.

En lo personal, también hizo ajustes importantes. Dejó de fumar, adoptó hábitos más saludables e incorporó el ejercicio como parte de su rutina diaria. Además, optó por una vida más tranquila junto a su pareja, Nicole Kimpel, alejándose del constante ir y venir entre rodajes y viajes internacionales que había marcado su vida durante años.

Vive una etapa más tranquila junto a su pareja Nicole Kimpel. IG antoniobanderas

A pesar de este cambio de enfoque, el actor no ha abandonado por completo el cine. Ha participado en producciones recientes como Indiana Jones y el llamado del destino y Uncharted: Fuera del mapa, demostrando que sigue vigente en la industria. Sin embargo, ahora elige sus proyectos con mayor cuidado, priorizando su bienestar y equilibrio personal.

Antonio Banderas vive su mejor etapa

Curiosamente, Banderas asegura que nunca ha sido tan feliz como en esta etapa. La cercanía con su ciudad, su participación en tradiciones locales y su dedicación al teatro le han permitido encontrar una plenitud que antes no experimentaba, pese al éxito internacional.

Tras el susto, decidió alejarse del ritmo acelerado de Hollywood. IG antoniobanderas

El actor también reflexiona sobre cómo el ritmo frenético de Hollywood puede llegar a ser desgastante. Durante años, vivió inmerso en una dinámica exigente, con múltiples proyectos consecutivos y poco tiempo para sí mismo. Ese estilo de vida, reconoce, fue uno de los factores que contribuyeron al desgaste físico y emocional que terminó por manifestarse en su problema de salud.

Hoy, con una perspectiva mucho más clara, Antonio Banderas ve aquel infarto como un punto de inflexión necesario. Más que una tragedia, lo considera una oportunidad para detenerse, evaluar lo verdaderamente importante y elegir un camino más auténtico.

Ya que, como él mismo ha dejado claro, a veces es necesario estar cara a cara con la fragilidad de la vida para entender cómo se quiere vivir realmente.