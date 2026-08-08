La historia de Anthony Bourdain llega a la pantalla grande con una calificación perfecta

La película biográfica sobre Anthony Bourdain, el reconocido chef, escritor y conductor que conquistó al público con su personalidad carismática y rebelde, ya llegó a la pantalla grande y está dando de qué hablar.

La cinta, producida por A24 y protagonizada por Dominic Sessa, comenzó a planearse en 2024 y finalmente llegó a pantalla grande con una recepción que ha sorprendido a los seguidores del famoso chef.

Anthony Bourdain llega al cine con críticas que sorprenden

Este filme aborda una etapa poco conocida de la vida de Anthony Bourdain, interpretado por Dominic Sessa, cuando tenía 19 años y vivía en Provincetown, Massachusetts, en 1975.

La historia muestra sus primeros pasos dentro de la cocina y cómo comenzó trabajando como lavaplatos, mientras descubría poco a poco su pasión por el mundo de la gastronomía.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la recepción que ha tenido la película dirigida por Matt Johnson. De acuerdo con Rotten Tomatoes, la cinta ha conseguido una calificación perfecta de 100%, una referencia que suele ser consultada por el público para conocer la recepción de películas y series.

¿Quién era Anthony Bourdain? La historia detrás del chef

Anthony Bourdain nació el 25 de junio de 1956 en Estados Unidos. Inició sus estudios en Vassar College, pero posteriormente los abandonó para continuar su formación en el ámbito culinario.

Su gran salto a la fama llegó con la publicación de Kitchen Confidential, un libro de memorias publicado en el año 2000, en el que reveló parte de la realidad que se vivía dentro de las cocinas profesionales, además de compartir consejos para los comensales y realizar una mirada crítica a la industria gastronómica.

Con el paso de los años, Bourdain se consolidó como chef, escritor y conductor de televisión. Sus programas conquistaron a una amplia audiencia al mostrar la gastronomía de diferentes lugares del mundo, pero también sus tradiciones, culturas y formas de entender la comida.

¿Cuándo se estrena la película de Anthony Bourdain en México?

La película tuvo su estreno el viernes 7 de agosto y desde su llegada ha recibido comentarios positivos por la manera en que retrata los primeros años de Anthony Bourdain y su acercamiento al mundo de la cocina.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha oficial para su estreno en México, por lo que los seguidores del chef tendrán que esperar para conocer cuándo llegará a las salas de cine del país.