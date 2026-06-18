Angelina Jolie revela cómo sus hijos la ayudaron tras su divorcio con Brad Pitt

Durante años, Angelina Jolie imaginó un futuro lejos de los sets de grabación. La actriz había comenzado a concentrarse en la dirección de cine y en sus proyectos humanitarios, reduciendo cada vez más su trabajo frente a las cámaras. Sin embargo, su separación de Brad Pitt cambió esos planes.

En una entrevista reciente con Variety, la actriz explicó que el divorcio la llevó a replantear varios aspectos de su vida profesional. Entre ellos, la decisión de regresar a la actuación de una manera mucho más activa de lo que había previsto.

Angelina Jolie pensaba alejarse de la actuación

Antes de su separación, Jolie ya había comenzado a cambiar el rumbo de su carrera.

Aunque seguía siendo una de las actrices más reconocidas de Hollywood, cada vez dedicaba más tiempo a dirigir películas y a colaborar con distintas causas internacionales.

En los años previos al divorcio, estrenó proyectos como directora y dejó claro en varias entrevistas que detrás de cámaras se sentía cada vez más cómoda.

Por eso, cuando habla de esta etapa, reconoce que la actuación ya no ocupaba el lugar principal dentro de sus planes profesionales.

Su intención era continuar explorando otros caminos dentro de la industria cinematográfica.

Foto: Grosby LMK MEDIA

El divorcio modificó sus prioridades

Según explicó la actriz, la separación con Brad Pitt la obligó a reorganizar varios aspectos de su vida cotidiana.

Fue entonces cuando encontró en la actuación una forma de mantenerse cerca de casa y de asumir proyectos que no implicaran ausencias prolongadas.

Jolie reconoció que regresar a trabajar como actriz también le permitió generar ingresos mientras atendía otras responsabilidades personales y familiares.

La decisión terminó marcando una nueva etapa en su carrera.

En los últimos años ha participado en producciones como Maria, donde interpreta a Maria Callas, y recientemente trabajó en Couture, proyecto que además tiene un significado especial para ella.

Durante su relación, la llamada “Brangelina” generó cientos de millones de dólares en ingresos. IMDb

Sus hijos tuvieron un papel importante en este proceso

Aunque la actriz habló principalmente de su carrera, también reconoció que sus hijos han sido fundamentales durante esta nueva etapa.

Jolie explicó que ahora que la mayoría son adultos o están cerca de serlo, son ellos quienes suelen animarla a salir, viajar y aceptar nuevas experiencias.

Según contó, sus hijos la impulsan a recuperar facetas de su personalidad que durante mucho tiempo dejó en segundo plano.

La actriz comparte seis hijos con Brad Pitt: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

De acuerdo con sus declaraciones, el apoyo familiar ha sido una pieza importante para recuperar la confianza después de años marcados por procesos legales y cambios personales.

¿Por qué los hijos de Angelina Jolie se quitaron el apellido Pitt? Foto: Zuma Press/The Grosby Group

Una nueva etapa para Angelina Jolie

Las declaraciones de Jolie muestran un momento diferente al que vivió durante los años más complicados de su separación.

Actualmente la actriz combina proyectos cinematográficos con su vida familiar y parece enfocada en actividades que le resultan personalmente satisfactorias.

También mantiene una relación cercana con sus hijos, quienes incluso han participado en algunos de sus proyectos profesionales.

Aunque la historia con Brad Pitt sigue presente debido a disputas legales relacionadas con el viñedo Château Miraval, la actriz dejó claro que su atención está puesta en el presente.

Al describir cómo se siente actualmente, incluso aseguró que hoy es una persona distinta a la de hace algunos años. Una etapa en la que, según sus propias palabras, está recuperando partes de sí misma que creía haber dejado atrás.