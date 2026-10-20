Ángela Aguilar se compara con Shakira y revela por qué no escribiría canciones “tirándole” a alguien

Ángela Aguilar volvió a hablar de su vida personal y de cómo sus experiencias influyen en su música. Durante una entrevista, la cantante fue cuestionada sobre la posibilidad de convertir los momentos difíciles que ha vivido en canciones, una pregunta en la que también salió a relucir Shakira.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Shakira?

Durante una conversación con el periodista Alex Rodríguez, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre si alguna vez consideraría escribir canciones inspiradas en situaciones personales, como lo ha hecho Shakira a lo largo de su carrera.

La pregunta surgió al hablar de las experiencias que la intérprete de regional mexicano ha atravesado y de la posibilidad de utilizarlas como inspiración para sus próximos proyectos musicales.

Ante la comparación, Ángela Aguilar comenzó por reconocer el talento de la colombiana y dejó claro que considera que su trabajo merece respeto.

“Yo no podría ser la coach de Shakira porque she's too good”, expresó la cantante.

Posteriormente agregó que para ella la intérprete de Antología es una de las artistas más completas.

Sin embargo, también explicó que su manera de entender la composición es diferente, especialmente cuando se trata de escribir sobre conflictos personales o situaciones que involucran a otras personas.

La cantante señaló que no se sentiría cómoda utilizando una canción para hablar negativamente de alguien, aunque reconoció que cada artista tiene una forma distinta de expresar sus emociones.

“Para mí, en particular, nunca me sentiría cómoda como, no sé, una canción tirándole a alguien o inspirado en algo negativo de alguien”, comentó.

Sus declaraciones surgieron después de que el periodista mencionara a Shakira, quien ha llevado algunas de sus experiencias sentimentales a canciones que alcanzaron gran popularidad.

Entre ellas se encuentra su colaboración con el productor argentino Bizarrap, en la que la colombiana hizo referencias a su separación de Gerard Piqué y a situaciones relacionadas con su antigua relación.

Ángela Aguilar habló sobre Shakira y explicó por qué no escribiría canciones dirigidas contra otras personas. IG angela_aguilar_ / IG shakira

Ángela Aguilar explica por qué no escribiría canciones contra alguien

Durante la misma entrevista, Ángela Aguilar profundizó en la importancia que tiene la música en su vida y en los motivos por los que procura elegir cuidadosamente los temas que interpreta.

La cantante explicó que, más allá de lo que pueda experimentar personalmente, le interesa que sus canciones representen emociones con las que se sienta cómoda cada vez que sube a un escenario.

“O sea, para mí la música es super sagrada y quiero cuidarla lo más posible. También la energía que yo siento al repetirla en un escenario”, aseguró.

Para Aguilar, interpretar un tema implica volver a conectar con aquello que transmite su letra, por lo que considera importante prestar atención a los sentimientos que decide llevar a su repertorio.

La artista tampoco descartó que sus vivencias puedan formar parte de su trabajo musical.

De esta manera, la cantante estableció una diferencia entre componer a partir de experiencias personales y utilizar una canción para dirigir señalamientos contra alguien.

Ángela Aguilar habló sobre Shakira y explicó por qué no escribiría canciones contra otras personas durante una entrevista. IG angela_aguilar_

Ángela Aguilar confirma que su nuevo disco ya está terminado

Además de sus comentarios sobre Shakira, Ángela Aguilar compartió novedades sobre su carrera y confirmó que ya concluyó la preparación de su próximo material discográfico.

Cuando Alex Rodríguez le preguntó por el avance del proyecto, la cantante respondió de manera breve y aseguró que el trabajo de grabación y preparación ya estaba completo.

“No, ya está hecho. Ya está hecho”, señaló.

La intérprete explicó que este lanzamiento tiene un significado particular dentro de su trayectoria, debido a que asumió nuevamente responsabilidades que van más allá de cantar los temas incluidos en el álbum.

Ángela Aguilar reveló que su nuevo disco está terminado y explicó por qué no escribiría canciones como Shakira. IG angela_aguilar_

De acuerdo con sus declaraciones, se trata del segundo disco en el que participa directamente como productora, además de intervenir en otras decisiones relacionadas con el sonido y el repertorio.

“Este es mi segundo disco produciéndolo yo, haciendo los arreglos y encargándome como también de escoger los temas”, explicó.

Aunque confirmó que el álbum ya está terminado, no se dio a conocer una fecha específica para su lanzamiento.

La cantante tampoco detalló cuántas canciones incluirá el material ni si contará con colaboraciones de otros artistas.