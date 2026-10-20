Víctor Valverde reaparece después de ser baleado y anuncia nuevo corrido

El cantante Víctor Valverde reapareció en redes sociales luego de ser baleado durante un ataque armado en un restaurante de Culiacán, el pasado mes de septiembre.

Valverde resultó herido junto a otras seis personas y una más perdió la vida cuando un grupo armado ingresó al restaurante aiPak, en el sector Tres Ríos, y abrió fuego contra los comensales para luego huir a bordo de dos vehículos.

Desde que se dio a conocer que Valverde resultó con una herida de bala en el hombro izquierdo, no había registrado actividad alguna en su cuenta oficial de Instagram, en donde suele ser constante en sus publicaciones.

Víctor Valverde reaparece después de ser baleado en Culiacán

Víctor Valverde, cantante de corridos tumbados. @victor_valverdeoficial

El cantante de corridos tumbados reapareció recientemente en sus redes sociales y anunció el estreno de un nuevo tema.

En el clip publicado se observa a Valverde al interior de un vehículo mientras suena de fondo la canción que está próxima a estrenarse.

De acuerdo con lo revelado por el artista, el nuevo tema se llama “Tranquilion” y saldrá en este mismo mes de octubre del 2026, aunque no dio a conocer un día en específico para el estreno.

Salimos con esta, jálense la greña mi gente. Muchas gracias por todo el apoyo”, escribió junto al video.

¿Qué dijo el cantante sobre el ataque donde resultó herido?

En el texto de la reciente publicación, Valverde únicamente agradeció a sus seguidores por el apoyo, pero no mencionó nada acerca del ataque en Culiacán ni dio a conocer cómo se encuentra de salud actualmente.

Por lo anterior, pese a su reaparición pública, el caso sigue generando preguntas sobre su recuperación y las circunstancias de la agresión.

Según lo informado en aquella ocasión, tras recibir un impacto de bala en el hombro, el cantante habría sido trasladado a un hospital para recibir atención médica hospitalizada.

Sobre la investigación del ataque en Culiacán, la fiscal general de Sinaloa declaró que la agresión habría estado dirigida contra uno de los comensales del restaurante, aunque aclaró que no podía confirmar si Víctor Valverde era el objetivo. La Fiscalía también informó que había recabado su declaración mientras estaba hospitalizado.

En esta línea, no está confirmado públicamente que el ataque estuviera dirigido contra él ni cuál fue el motivo concreto.

¿Quién es Víctor Valverde?

Víctor Valverde, cantante de corridos tumbados. @victor_valverdeoficial

Víctor Valverde es un cantante mexicano que ha ganado popularidad dentro de la nueva generación de la música mexicana, especialmente en el género de los corridos tumbados.

Originario de Eldorado, Sinaloa, y criado en Culiacán, se ha abierto camino en una escena musical donde se mezclan los sonidos tradicionales de la música regional con influencias urbanas y contemporáneas. Su estilo y su presencia en plataformas digitales le han permitido conectar con un público joven.

Desde sus inicios, Valverde mostró interés por la música y aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta. Poco a poco comenzó a desarrollar su propio proyecto musical y a publicar canciones en plataformas digitales, donde fue construyendo una audiencia. Su crecimiento refleja la importancia que han adquirido las redes sociales y los servicios de música en línea para impulsar a nuevos artistas mexicanos.

Uno de los temas que más ha contribuido a su reconocimiento es “El Mayor de las Ranas”, canción que interpreta junto a JR Torres. El tema alcanzó popularidad en redes sociales y ayudó a colocar su nombre entre los artistas emergentes de la música mexicana. Entre sus canciones también destacan “Subí a la Blindada”, “Mamoncita” e “Infiltrados”.

Su trayectoria no fue inmediata. Antes de vivir de la música, Valverde contó que trabajó en distintos oficios, incluso como ayudante de albañil, para reunir dinero y pagar las grabaciones de sus canciones. Su primer sencillo, “Humilde y sencillo”, salió en 2021. Con perseverancia y lanzamientos constantes, pasó de grabar con recursos limitados a conseguir millones de reproducciones y reconocimiento internacional.