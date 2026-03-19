De 'Como agua para chocolate' a la vida real: Andrés Baida y Azul Guaita confirman su relación

El romance que conquistó a miles de espectadores en la pantalla finalmente se volvió realidad. Tras semanas de especulaciones, Andrés Baida confirmó que mantiene una relación con Azul Guaita, su compañera en la exitosa adaptación televisiva de ‘Como agua para chocolate’.

Andrés Baida habla de su relación con Azul Guaita

La noticia ha emocionado a los fans de la serie, quienes desde el estreno notaron la química entre ambos actores, especialmente en sus interpretaciones de Tita y Pedro. Sin embargo, lejos de tratarse de un romance nacido únicamente en el set, la historia entre ellos tomó forma de manera natural fuera de cámaras.

La relación entre ambos nació a partir de su cercanía en la serie Como agua para chocolate. HBO

Fue el propio Andrés quien decidió hablar abiertamente sobre su relación en una reciente entrevista para el portal HOLA! USA, donde dejó claro que, aunque hubo una pausa en su historia, el sentimiento nunca desapareció.

El amor siempre estuvo”, confesó, revelando que el tiempo separados les permitió crecer individualmente y reencontrarse en un momento emocional mucho más sólido.

Este reencuentro marcó un nuevo comienzo para la pareja, que hoy vive una etapa más madura y consciente. Según explicó el actor, hubo aspectos personales que necesitaban trabajar por separado antes de poder construir algo juntos de forma más estable. Y, al parecer, el resultado ha sido positivo.

Al interpretar a Tita y Pedro conquistaron al público con su química.. IG HBO

Así nació la relación de Andrés Baida y Azul Guaita

Las primeras pistas de esta reconciliación surgieron a finales de febrero, cuando Andrés celebró su cumpleaños número 31 con un viaje a la nieve en Banff, Canadá. Aunque en un principio parecía una escapada más, una fotografía en la que aparece junto a Azul desató de inmediato los rumores.

El actor explicó que el amor entre ellos “siempre estuvo”, pero que primero tuvieron que resolver algunas cosas por separado. IG andresbaida / azulguaita

Ambos lucían relajados, sonrientes y cómplices, lo que encendió las redes sociales. Con el paso de los días, más detalles comenzaron a salir a la luz.

El viaje no solo fue una celebración, sino también una experiencia especial para la actriz, quien conocía la nieve por primera vez. Para Andrés, compartir ese momento con ella fue significativo, ya que refleja la conexión que han construido más allá de lo profesional.

Andrés Baida revela detalles de su relación con Azul Guaita

Pero no todo ha sido glamour y viajes. La relación también se sostiene en la cotidianidad. El actor ha compartido que disfrutan pasar tiempo juntos en casa, jugando videojuegos, organizando pijamadas y creando rutinas que fortalecen su vínculo.

El actor también reveló que ha sido un apoyo importante para Azul. IG azulguaitanews

Incluso reveló que ha integrado parte de su mundo gamer en la vida de Azul, quien poco a poco se ha sumado a esta afición.

Además, Andrés ha demostrado ser un gran apoyo emocional para la actriz, especialmente en momentos de presión. Durante un evento reciente en la Ciudad de México, donde Azul se despidió de su personaje, él estuvo presente para acompañarla y ayudarla a manejar los nervios.

Con gestos cariñosos y palabras de aliento, dejó claro que su relación se basa también en el respaldo mutuo.

Lo más importante es que sea ella misma”, comentó el actor, destacando la autenticidad como una de las cualidades que más admira de su pareja.

los fans celebran que la historia romántica que nació en la ficción terminó encontrando su lugar en la vida real. IG azulguaita

Para él, estar a su lado implica ayudarla a disfrutar su carrera sin la carga de las expectativas externas. Ahora que la serie ha llegado a su fin, la dinámica entre ambos también cambia. Ya no compartirán set de grabación, pero eso no parece ser un obstáculo.

Al contrario, Andrés asegura que esta nueva etapa les permitirá crecer individualmente mientras continúan apoyándose como pareja. Así, lo que comenzó como una historia de amor en la ficción se ha transformado en una relación real que sigue evolucionando.