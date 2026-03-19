La historia de Tita y Pedro está por llegar a su momento más esperado. Tras varias semanas de estrenos semanales, Como Agua para Chocolate temporada 2 entra en su recta final y mantiene a los espectadores atentos a cada detalle antes del desenlace.

La serie, disponible en HBO Max, ha apostado por un formato que genera expectativa capítulo a capítulo, algo que ha mantenido la conversación activa entre quienes siguen esta adaptación de la obra de Laura Esquivel.

Con el cierre cada vez más cerca, muchos fans se preguntan cuándo podrán ver el episodio final y cómo seguir el último tramo de la historia.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de Como Agua para Chocolate 2? IG

¿Cuándo se estrena el último capítulo de Como Agua para Chocolate 2?

El último capítulo de Como Agua para Chocolate 2 se estrena el domingo 22 de marzo de 2026.

Este episodio corresponde al sexto de la temporada y también marcará el cierre definitivo de la serie, ya que no habrá una tercera entrega.

A diferencia de otras producciones que dejan historias abiertas, este proyecto fue concebido para concluir en esta segunda temporada.

¿A qué hora podrás ver el final de Como Agua para Chocolate 2 en HBO Max?

El episodio final estará disponible desde los primeros minutos del día.

Esto significa que el último capítulo de Como Agua para Chocolate 2 se podrá ver a las 12:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) en HBO Max.

Este horario se ha mantenido constante a lo largo de toda la temporada, permitiendo que los espectadores accedan al contenido desde la madrugada del domingo.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de Como Agua para Chocolate 2? HBO Max

Calendario completo de capítulos

La estrategia de lanzamiento de Como Agua para Chocolate 2 fue semanal, con estrenos cada domingo.

Este fue el calendario:

Episodio 1: 15 de febrero de 2026

Episodio 2: 22 de febrero de 2026

Episodio 3: 1 de marzo de 2026

Episodio 4: 8 de marzo de 2026

Episodio 5: 15 de marzo de 2026

Episodio 6 (final): 22 de marzo de 2026

Este formato permitió que la historia avanzara de manera progresiva, manteniendo el interés del público durante varias semanas.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2?

La segunda temporada de Como Agua para Chocolate 2 cuenta con seis capítulos, al igual que la primera.

Cada episodio tiene una duración aproximada de 40 minutos, lo que permite desarrollar la narrativa con un ritmo pausado, enfocado en las emociones de los personajes.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el último capítulo de Como Agua para Chocolate 2? HBO Max

¿Habrá temporada 3 de Como Agua para Chocolate?

No habrá una tercera temporada. Como Agua para Chocolate 2 fue planeada como el cierre de la historia.

Esto significa que el último capítulo tendrá la responsabilidad de concluir todos los arcos narrativos de los personajes principales.

Un final que cierra una historia clásica

La adaptación de Como Agua para Chocolate retoma una de las novelas más importantes de la literatura mexicana, escrita por Laura Esquivel.

Con esta serie, la historia ha encontrado una nueva forma de llegar a la audiencia, ahora en formato televisivo.

El episodio final no solo marca el cierre de la temporada, sino también el final de una historia que ha trascendido generaciones.