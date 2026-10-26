DocsMX 2026: Procesión, el emotivo documental que te conecta con personas de un lugar muy lejano 

Cien niñas y niños de Nurio, Michoacán, exploran sonidos con canicas, objetos de madera y otros materiales para construir una pieza musical junto al compositor Hugo Morales Murguía. Lo que comenzó como un registro de talleres terminó convertido en Procesión, documental de Male Lara y Javier García que retrata el encuentro entre la música tradicional y la experimentación sonora.

Lara, quien estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), conoció el proyecto en 2019, cuando Morales Murguía la contactó para pedirle que registrara los talleres que impartiría con la orquesta infantil.

Me contó un poco de qué se trataba la pieza, me emocionó mucho y le dije: ‘No, yo te voy a producir un documental’. No sabía si un corto, un video o un largometraje, y a los cinco días ya estaba viajando en mi coche a Nurio”, recordó la realizadora en entrevista con Excélsior.

La primera visita se realizó con un equipo pequeño, una cámara compacta y recursos limitados. No había guion ni una producción definida: la intención era acompañar al compositor y descubrir qué ocurría durante el proceso.

“Cada día nos íbamos enterando, a través de Ricardo Rodríguez, quien en ese momento era el director de la orquesta, de historias del lugar, de cómo estaban pasando por conflictos sociales entre comunidades y de cómo vive la gente. Eso iba envolviendo el proyecto”, contó.

El eje de la película se mantuvo en el diálogo entre dos formas de entender la música: la tradición de los niños y sus maestros, y la propuesta experimental de Morales Murguía, quien trabaja con sonidos cotidianos, objetos e instrumentos modificados. En los talleres, los participantes exploraron materiales y grabaciones que después se organizaron en una composición colectiva.

Los niños que llevaron a un director musical a través de un viaje sonoro mágico. Procesión

Alterar los instrumentos convencionales también era parte de su propuesta, a través de los circuitos o de grabar algo y repetirlo, o hacer capas de sonido. Su propuesta artística me parece muy interesante, y ver cómo sucedía eso con la comunidad fue lo que nos motivó a seguir filmando”, agregó.

Como todo documental en México, también requirió resolver problemas técnicos. La pieza se interpretó en distintos espacios del teatro, incluidos pasillos y balcones, por lo que la grabación en vivo no permitió separar adecuadamente todos los sonidos.

“Lo más complejo fue darme cuenta, durante el concierto, de que es una pieza que se toca alrededor del teatro: una sección de la orquesta pasa caminando por los pasillos, otra está arriba en los balcones y otra enfrente. Pusimos algunos micrófonos, pero no era la manera correcta de grabarlo, así que tuvimos que regrabar el concierto en el estudio”, explicó Lara.

La película se realizó durante varios años y su montaje permitió incorporar las voces de los maestros para ampliar la mirada más allá del compositor y los niños. Para la cineasta, esa experiencia muestra el carácter colectivo del cine independiente, construido con la colaboración de personas que aportaron su tiempo y conocimientos.

El documental estrenará hoy en el circuito de documentales DocsMX Procesión

Lara considera que el público todavía desconoce la diversidad del documental, un género que suele asociarse únicamente con reportajes o producciones sobre naturaleza.

Mucha gente cree que los docus son reportajes informativos o sobre animales, pero hay historias increíbles y conmovedoras. Es una manera no sólo de enterarte, sino de conectar con personas en lugares lejanos”, afirmó.

La película tendrá su estreno nacional en la edición 19 de DocsMX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, con funciones el lunes 26 de octubre, a las 17:30 horas, en la Cineteca Nacional de las Artes, y el martes 27, a las 17:00 horas, en el Goethe-Institut Mexiko.