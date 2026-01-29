Novio de Andrea Legarreta da detalles de su romance y cómo es su relación con Erik Rubín

Andrea Legarreta ha vuelto a estar en el centro de atención, esta vez por razones personales. La conductora del programa Hoy hizo público su noviazgo con Luis Carlos Origel, influencer y colaborador del mismo programa. La noticia generó interés inmediato, especialmente por el perfil bajo que ambos habían mantenido hasta ahora sobre su relación.

Días después del anuncio, fue Luis Carlos quien decidió hablar abiertamente sobre el vínculo que lo une a la presentadora.

Durante una entrevista, el también experto en fitness compartió detalles sobre cómo vive esta etapa con Andrea Legarreta. Mostró entusiasmo y cariño, no solo hacia ella, sino también hacia su familia, incluyendo a Erik Rubín, exesposo de la conductora, y a sus hijas, Mía y Nina.

Luis Carlos expresa lo que siente por Andrea Legarreta

En sus primeras declaraciones públicas sobre el noviazgo, Luis Carlos Origel habló sobre lo feliz que se siente de compartir su vida con Legarreta. Fue durante una conversación con varios medios de comunicación que el influencer expresó:

“Muy contento, la verdad feliz. Muy bonito (este noviazgo), la verdad es una persona que quiero muchísimo y que admiro muchísimo, estamos muy contentos”.

Aunque su relación no había sido confirmada anteriormente, su cercanía ya era evidente. Tanto en el programa Hoy como en eventos sociales, ya se les había visto juntos, incluso como invitados en una boda, lo que avivó los rumores de un posible romance.

La convivencia con Erik Rubín y las hijas de Andrea Legarreta

En cuanto a su relación con la familia de Andrea Legarreta, Origel fue consultado específicamente sobre cómo se lleva con Erik Rubín y las hijas de la conductora.

“Muy bien (me llevo con Erik y sus hijas), muy bien con todos”.

Instagram

Sin entrar en mayores detalles, dejó en claro que existe una buena convivencia, algo que podría atribuirse a la madurez con la que ambas partes han manejado la situación.

La diferencia de edad no importa para Andrea Legarreta y su novio

La diferencia de edad entre Andrea y Luis Carlos ha sido motivo de conversación en redes y medios, pero para ellos no representa un obstáculo. Cuando se le preguntó si este aspecto influía en su relación, Luis Carlos fue claro:

“Para nada (importa la edad)”.

Lo que realmente ha fortalecido su vínculo es la admiración y el cariño mutuo. En palabras del propio Origel, lo que más destaca de su pareja es su calidad humana.

“Todo, la verdad es un gran ser humano, es una persona que quiero muchísimo”.

Pepillo Origel, feliz con el romance de su sobrino

Además del apoyo de los fans y el entorno cercano de la pareja, uno de los más entusiasmados con esta relación es el tío de Luis Carlos, el conocido periodista de espectáculos Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel. Luis Carlos habló de la estrecha relación que mantiene con él y del respaldo que ha recibido.

“Mi tío, increíble. Con él tengo una relación muy cercana, nos queremos mucho, nos apoyamos mucho y estamos siempre cerca”.

Por su parte, Pepillo ha expresado públicamente su alegría por esta nueva etapa en la vida de su sobrino. Incluso ha llamado “sobrina” a Andrea, a quien conoce desde hace años y por quien ha manifestado un gran cariño.

PJG