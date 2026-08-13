¿Quién es el venezolano que hizo olvidar a Tom Cruise a Ana de Armas? Todo sobre Beto Montenegro

Ana de Armas parece haber comenzado un nuevo capítulo en el amor. Después de la mediática relación que mantuvo con Tom Cruise, la actriz fue captada disfrutando de unas vacaciones en Formentera, España, junto a un reconocido músico venezolano: Alberto “Beto” Montenegro, vocalista y guitarrista de Rawayana.

Ana de Armas estrena romance con un famoso cantante latino

La escapada española parece marcar un nuevo momento para la actriz. Durante su estancia en Formentera, Ana y Beto disfrutaron de la playa, un paseo en barco y la compañía de amigos, mientras las muestras de afecto entre ambos se convirtieron en la gran noticia.

La actriz cubana disfrutó de unas vacaciones en España junto al vocalista de Rawayana, con quien protagonizó románticas escenas. Grosby

Las imágenes, tomadas durante el verano, muestran a la protagonista de Ballerina en actitud cariñosa con el cantante. Besos, abrazos, paseos tomados de la mano y un recorrido en barco por las aguas de las Islas Baleares fueron algunas de las escenas que despertaron las sospechas de un romance.

Aunque ninguno ha confirmado públicamente su relación, la cercanía entre ambos parece ir más allá de una amistad. Además, esta no sería la primera vez que Ana y Beto son vistos juntos: semanas antes ya habían surgido versiones sobre encuentros de la pareja en Madrid.

Besos, abrazos y un paseo en barco alimentaron los rumores sobre el supuesto romance entre Ana de Armas y Beto Montenegro. Grosby

¿Quién es Beto Montenegro?

Alberto Horacio Rafael “Beto” Montenegro nació en Caracas, Venezuela, en enero de 1989. Durante parte de su infancia vivió en Puerto Rico debido a la residencia de sus padres, una experiencia que le permitió estar en contacto con distintas influencias culturales que posteriormente llevaría a su música.

El vocalista de Rawayana mantiene una exitosa trayectoria musical y ahora acapara titulares por su cercanía con la actriz. IG betomonte

Aunque lleva varios años fuera de Venezuela, el cantante ha dejado claro en entrevistas que mantiene un fuerte vínculo con sus raíces. Actualmente divide buena parte de su tiempo entre Ciudad de México y Miami debido a sus compromisos profesionales.

Beto es conocido principalmente por ser uno de los fundadores y la voz principal de Rawayana, agrupación venezolana que nació en 2007 junto a un grupo de amigos. La banda comenzó a construir su identidad con una propuesta que mezcla reggae, pop, funk, soul, ska y sonidos caribeños, estilo que sus integrantes han relacionado con el concepto de 'Trippy Pop'.

Desde entonces, Rawayana se ha convertido en una de las agrupaciones latinoamericanas con mayor proyección internacional. Su trayectoria incluye varios discos, colaboraciones con destacados artistas y presentaciones en diferentes escenarios alrededor del mundo.

¿Cómo comenzó el romance entre Ana de Armas y Beto Montenegro?

Aunque no se tiene información sobre cómo se conocieron, Beto se ha distinguido por mantener un perfil relativamente reservado cuando se trata de su vida personal. Por eso, su supuesto romance con Ana de Armas ha causado especial interés entre sus seguidores.

Aún se desconocen muchos detalles del nuevo romance de la actriz, pero las fotos parecen confirmar que entre ambos existe algo más que amistad. /YT @LionsgateMovies

La actriz, por su parte, también suele mantener sus relaciones sentimentales lejos del escrutinio público. Sin embargo, esta vez las fotografías de Formentera dejaron poco espacio para la especulación.

Por ahora, ninguno ha utilizado sus redes sociales para confirmar que son pareja. Sin embargo, las imágenes alimentan la posibilidad de que la actriz cubana y el músico venezolano estén comenzando una historia que, por ahora, prefieren vivir lejos de los reflectores.

¿Qué pasó entre Ana de Armas y Tom Cruise?

El acercamiento con Montenegro ocurre después del comentado romance entre Ana de Armas y Tom Cruise. Los actores fueron relacionados sentimentalmente durante varios meses, pero su relación terminó antes de consolidarse.

Después de su mediático romance con Tom Cruise, Ana de Armas estaría comenzando una nueva historia de amor. Grosby

De acuerdo con versiones publicadas en medios estadounidenses, habría sido la actriz quien decidió poner freno al romance porque consideraba que todo avanzaba demasiado rápido. Pese a la separación, ambos habrían conservado una relación cordial e incluso mantienen pendiente un proyecto cinematográfico.

Antes de que apareciera Beto en escena, Ana también fue relacionada con otras celebridades, entre ellas Jacob Elordi y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, aunque ninguno de esos rumores se convirtió en una relación confirmada.