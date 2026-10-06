Look de Ana de Armas en cita romántica con Beto Montenegro acapara miradas en París

El look que Ana de Armas eligió para llevar puesto a una cita romántica con Beto Montenegro, músico venezolano con quien actualmente tiene una relación, acaparó miradas por las calles de París.

La destacada actriz fue captada, con un sensual atuendo, junto al cantante y compositor disfrutando de una cita nocturna el pasado lunes 5 de octubre.

Look de Ana de Armas para cita con Beto Montenegro en París

Ana de Armas en cita romántica con Beto Montenegro. YACE

La protagonista de “Ballerina” acaparó las miradas con un espectacular minivestido negro de satén, con un pronunciado escote en V y detalles de pedrería en los tirantes, la cintura y el borde de la prenda.

Para darle un toque más brillante a su look, Ana de Armas llevó un delicado collar plateado con destellos que descansaba elegantemente sobre su clavícula; una pulsera con piedras brillantes y un clutch de noche de Louis Vuitton rectangular completamente cubierto con filas de cristales.

Para estilizar su figura, la actriz sumó a su atuendo unos tacones plateados de tiras, adornados con brillantes piedras que combinaban a la perfección con los detalles de pedrería de su vestido.

La actriz llevó su cabello oscuro suelto, con un estilo lacio y pulido, mientras que para el maquillaje optó por un acabado fresco y luminoso, con mejillas rosadas y labios en tono rosa brillante.

En sintonía con la famosa, Beto Montenegro también apostó por un look completamente oscuro, compuesto por una camisa debajo de una acogedora chaqueta y unos pantalones a juego.

Fotografiada junto a Montenegro, De Armas se mostró sonriente mientras recorría las calles de la ciudad.

La historia de amor de Ana de Armas y Beto Montenegro

Ana de Armas en cita romántica con Beto Montenegro. Grosby Group.

La relación entre Ana de Armas y Beto Montenegro comenzó a llamar la atención durante el verano de 2026, después de que ambos fueran vistos juntos en Madrid. Aunque ninguno ha explicado públicamente cuándo se conocieron ni en qué momento comenzaron su romance, sus primeras apariciones en público despertaron rápidamente rumores de una relación sentimental.

La actriz cubano-española y el músico venezolano fueron captados compartiendo distintos momentos en Madrid, entre ellos una salida al concierto de Rubén Blades en el festival Noches del Botánico. En aquellas primeras imágenes se les veía cercanos y disfrutando de la compañía del otro, aunque en ese momento todavía no existía una confirmación de que fueran pareja.

La relación se hizo mucho más evidente en agosto, cuando Ana de Armas y Beto Montenegro viajaron juntos a Formentera, España. Durante esa escapada fueron fotografiados caminando tomados de la mano, abrazándose y besándose junto al mar. También disfrutaron de un paseo en yate con amigos, en imágenes que terminaron por consolidar los rumores sobre su romance.

A partir de entonces, ambos comenzaron a mostrarse con mayor naturalidad en distintos momentos. En septiembre, Ana acompañó a Beto durante una presentación de Rawayana en Londres. La actriz fue captada en la zona de la cabina del DJ, bailando y cantando mientras el grupo se presentaba, una muestra más de su cercanía con el músico.

La pareja también compartió una visita a la experiencia ABBA Voyage en Londres, poco antes del concierto de Rawayana. Aunque ninguno de los dos ha hecho una declaración formal para confirmar su noviazgo, sus apariciones juntos y las fotografías en las que se muestran cariñosos han llevado a diversos medios a referirse a Beto como el actual novio de Ana de Armas.

¿Quién es Beto Montenegro?

Ana de Armas en cita romántica con Beto Montenegro. YACE

Beto Montenegro, cuyo nombre completo es Alberto Montenegro, es un cantante, compositor y músico venezolano nacido en Caracas. Tiene 37 años y desde 2015 vive en Ciudad de México, aunque su carrera lo ha llevado a viajar constantemente por distintos países. Es conocido principalmente por ser vocalista y una de las figuras creativas de Rawayana, agrupación con la que ha construido una carrera internacional.

Como artista, Montenegro se caracteriza por experimentar con diferentes sonidos y combinar influencias del reggae, funk, rock, pop y ritmos caribeños. Además de cantar, participa en la composición y producción de la música de Rawayana, por lo que ha tenido un papel importante en la creación de la identidad sonora de la banda. Su propuesta también está marcada por sus raíces venezolanas y una fuerte conexión con la cultura latinoamericana.

A lo largo de su trayectoria, Beto ha llevado su música a escenarios internacionales y ha conseguido importantes reconocimientos junto a Rawayana, entre ellos premios Latin Grammy y un Grammy. El crecimiento de la agrupación le ha permitido consolidarse como uno de los músicos venezolanos con mayor presencia internacional, mientras continúa desarrollando proyectos y presentaciones alrededor del mundo.

En el ámbito personal, Montenegro suele mantener un perfil discreto y la mayor parte de la información pública sobre él está relacionada con su carrera, aunque su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en medios internacionales por su relación con Ana de Armas.

Romance tras relación con Tom Cruise

Ana de Armas en cita romántica con Beto Montenegro. YACE

Antes de ser relacionada con Beto Montenegro, Ana de Armas protagonizó un mediático vínculo con Tom Cruise durante 2025. Los rumores comenzaron en febrero de ese año, cuando ambos fueron fotografiados cenando juntos en Londres. A partir de entonces, comenzaron a aparecer juntos en diferentes ocasiones, aunque ninguno confirmó públicamente que fueran pareja.

Durante los meses siguientes, su cercanía fue cada vez más evidente. Fueron vistos juntos en Londres, en la fiesta de cumpleaños de David Beckham y durante una escapada en barco por Menorca. En julio de 2025 también fueron fotografiados tomados de la mano durante una visita a Woodstock, Vermont, donde Ana tiene una casa, imágenes que reforzaron las versiones sobre un romance entre ambos.

La relación, sin embargo, habría terminado hacia octubre de 2025. De acuerdo con fuentes citadas por Us Weekly, Ana habría decidido poner distancia porque consideraba que las cosas estaban avanzando demasiado rápido. Otra versión publicada por People señaló que la actriz estaba soltera y describió a Cruise como un amigo cercano y mentor. Ninguno de los dos confirmó oficialmente haber tenido una relación sentimental.